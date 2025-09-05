Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 5 de septiembre
Una jornada llena de creatividad, deporte, música y tradición que anima la comarca del Campo de Gibraltar
La plaza de toros de Algeciras acoge la XXXVII Noche Carnavalesca con agrupaciones locales y de Cádiz
El viernes 5 de septiembre llega con una agenda que combina formación, deporte, música y tradiciones, ofreciendo planes para todas las edades en el Campo de Gibraltar.
Tarifa
En Tarifa, la Casa de la Cultura abre sus puertas desde las 09:00 con el Campamento digital, dirigido a jóvenes de 9 a 13 años interesados en comunicación y creación de contenidos digitales. La actividad requiere inscripción previa.
La Playa de Valdevaqueros acoge de nuevo el Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, reuniendo a jóvenes promesas internacionales de este deporte extremo.
Castellar
En Castellar, a las 17:30, se celebra en el Aula de la Juventud un Taller intensivo de edición de vídeo con móviles Videovida, ideal para quienes buscan mejorar sus habilidades en producción y edición audiovisual.
Jimena
Las Fiestas de la Novena en Jimena continúan con actividades para todos:
- 14:30 → Cóctel de convivencia en la Caseta Municipal con Compás Flamenco.
- 17:00 → XIV Torneo 3x3 de Baloncesto.
- 18:00 → XXXVI Milla Urbana Michigán, con inscripciones desde las 17:00.
- 21:00 → Final del Torneo de Fútbol Sala La Novena.
- 02:30 → Fiesta joven con Alba Dreid y DJ N3DA.
Además, a las 22:00, en el Parque Práxedes, se celebra el XLIII Festival Flamenco, con actuaciones de Esmeralda Rancapino, El Choro, Aurora Vargas y la Peña Flamenca de Jimena.
Algeciras
En Algeciras, la Plaza de Toros Las Palomas acoge a las 22:00 la XXXVII Noche Carnavalesca, con comparsas y chirigotas. La entrada es gratuita con un donativo de 3 euros a beneficio de Aficagi.
El cartel de esta trigesimoséptima edición está compuesto por las chirigotas algecireñas “Venimos de vuelta” y “No nos moverán, la resistencia”, y las comparsas “El loco de los empeños” y “Los hijos del cañaveral”. Además, actuarán como agrupaciones invitadas las comparsas gaditanas "El cementerio” y “La tribu”, finalistas ambas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de este año.
