Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 5 de septiembre

El viernes 5 de septiembre llega con una agenda que combina formación, deporte, música y tradiciones, ofreciendo planes para todas las edades en el Campo de Gibraltar.

Tarifa

En Tarifa, la Casa de la Cultura abre sus puertas desde las 09:00 con el Campamento digital, dirigido a jóvenes de 9 a 13 años interesados en comunicación y creación de contenidos digitales. La actividad requiere inscripción previa.

La Playa de Valdevaqueros acoge de nuevo el Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, reuniendo a jóvenes promesas internacionales de este deporte extremo.

Castellar

En Castellar, a las 17:30, se celebra en el Aula de la Juventud un Taller intensivo de edición de vídeo con móviles Videovida, ideal para quienes buscan mejorar sus habilidades en producción y edición audiovisual.

Jimena

Las Fiestas de la Novena en Jimena continúan con actividades para todos:

14:30 → Cóctel de convivencia en la Caseta Municipal con Compás Flamenco .

→ Cóctel de convivencia en la Caseta Municipal con . 17:00 → XIV Torneo 3x3 de Baloncesto .

→ . 18:00 → XXXVI Milla Urbana Michigán , con inscripciones desde las 17:00.

→ , con inscripciones desde las 17:00. 21:00 → Final del Torneo de Fútbol Sala La Novena .

→ Final del . 02:30 → Fiesta joven con Alba Dreid y DJ N3DA.

Además, a las 22:00, en el Parque Práxedes, se celebra el XLIII Festival Flamenco, con actuaciones de Esmeralda Rancapino, El Choro, Aurora Vargas y la Peña Flamenca de Jimena.

Algeciras

En Algeciras, la Plaza de Toros Las Palomas acoge a las 22:00 la XXXVII Noche Carnavalesca, con comparsas y chirigotas. La entrada es gratuita con un donativo de 3 euros a beneficio de Aficagi.

El cartel de esta trigesimoséptima edición está compuesto por las chirigotas algecireñas “Venimos de vuelta” y “No nos moverán, la resistencia”, y las comparsas “El loco de los empeños” y “Los hijos del cañaveral”. Además, actuarán como agrupaciones invitadas las comparsas gaditanas "El cementerio” y “La tribu”, finalistas ambas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de este año.