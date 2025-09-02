La plaza de toros de Algeciras acoge la XXXVII Noche Carnavalesca con agrupaciones locales y de Cádiz

Llega la XXXVII Noche Carnavalesca de Algeciras a la plaza de toros Las Palomas, que abrirá sus puertas el día 5 de septiembre a partir de las 20:30 para todos aquellos seguidores del carnaval más auténtico. El Ayuntamiento colabora para el desarrollo de este evento con la Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña (ACCA) y la Asociación de Antifaces de Oro.

El cartel de esta trigesimoséptima edición está compuesto por las chirigotas algecireñas “Venimos de vuelta” y “No nos moverán, la resistencia”, y las comparsas “El loco de los empeños” y “Los hijos del cañaveral”. Además, actuarán como agrupaciones invitadas las comparsas gaditanas "El cementerio” y “La tribu”, finalistas ambas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de este año.

Quienes quieran disfrutar de esta noche de coplas podrán hacerlo aportando un donativo de tres euros, que irá a beneficio de la Asociación de Fibromialgia del Campo de Gibraltar (AFICAGI). Desde la organización se recuerda que el evento contará con servicio de barra, por lo que está prohibida la introducción de comida y bebida en el recinto. La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, ha indicado que “estamos ante una actividad absolutamente consolidada en el calendario algecireño, y que permite a los aficionados disfrutar de las coplas fuera del tiempo concreto del Carnaval Especial”.