La calle Castelar vivirá el Día de Algeciras con un concierto de David Cordobés

La calle Castelar será el escenario del Día de Algeciras al recibir al artista algecireño David Cordobés, que ofrecerá al público asistente una amplia selección de sus canciones. El evento tendrá lugar este sábado, 6 de septiembre, a las 21:00.

El Día de Algeciras se celebra cada año el 6 de septiembre para conmemorar la creación del primer ayuntamiento en la ciudad, hecho que se produjo en 1755 cuando el rey Fernando VI firmó una Cédula Real que concedió la independencia de Algeciras de la ciudad de San Roque, por lo que este año se celebra el 270 aniversario de esa efeméride.

La concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, ha agradecido el apoyo del colectivo Asociación de Comercio Tradicional y Mercado de Abastos (ACTYMA) a la celebración “de una efeméride tan importante como es la del Día de Algeciras, y hacerlo de la mano de un gran artista y de una persona tan comprometida con su ciudad como es David Cordobés, que siempre está al lado de su gente y de su tierra cada vez que se le reclama”.