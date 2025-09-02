Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 2 de septiembre

El martes 2 de septiembre, Tarifa continúa con dos de sus grandes citas de la semana.

En la Casa de la Cultura, desde las 09:00, sigue en marcha el Campamento digital para menores de 9 a 13 años, una iniciativa formativa en la que los más jóvenes aprenden sobre comunicación y creación de contenidos digitales. La actividad, organizada por la Fundación Cibervoluntarios, requiere inscripción previa en el correo maria.vargasruiz@cibervoluntarios.org o en el teléfono 951 774 351.

De forma paralela, la playa de Valdevaqueros vuelve a ser escenario del Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, que reúne a las promesas internacionales de esta disciplina acuática en un enclave único, con Tarifa como capital mundial del viento.

La jornada, al igual que el día anterior, combina formación tecnológica y emoción deportiva, consolidando a Tarifa como un referente de innovación y aventura.