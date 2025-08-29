Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 29 de agosto

El viernes 29 de octubre se presenta con un abanico de actividades para todos los públicos en el Campo de Gibraltar: desde avistamiento de cetáceos para los más pequeños hasta veladas flamencas, noches de poesía y festivales que harán vibrar a la comarca.

La Línea

La jornada comienza en La Línea a las 10:30 en la Playa de Santa Bárbara, donde se celebrará una actividad gratuita de avistamiento de cetáceos para niños de hasta 14 años, organizada por Ecolocaliza. La iniciativa requiere inscripción previa en ecolocaliza.com.

Algeciras

En Algeciras, a las 19:00, la Plaza Picasso será escenario de la Convivencia La Casita de las Palomas, con pasacalles, hinchables y música en directo.

A las 21:00, el Patio de Barrio Vivo se llenará de versos en la Noche de poesía con Steward Mundini y Luis María Pérez, acompañados por la clarinetista Teresa Crespo. Dada la limitación de aforo, se recomienda reservar en el 956 633 582 en horario de mañana.

En paralelo, desde las 19:30 arranca el Festival Latino junto a la plaza de toros, que ofrecerá una larga programación con animación infantil, tributo a Marc Anthony a las 22:00, el concierto de Omar González y su orquesta a medianoche y música hasta las 2:00 de la madrugada.

Los Barrios

En Los Barrios se celebrará a las 20:30 Esto sí que es una velada en el bulevar de Los Laberintos.

A las 22:30, la Plaza del Mar de Palmones recibirá el espectáculo Si brillas, cantas.

También a las 22:30, en la Plaza San Juan de Los Cortijillos, el humorista Jorge García “Perrichi” pondrá la nota cómica de la noche.

Castellar

En Castellar la Velada de La Almoraima comenzará a las 21:30 con castillos hinchables gratuitos en la barriada de mismo nombre. La noche continuará con la elección de Miss, Míster y Peque Honor a las 23:00, la actuación de La Mala Hora a las 23:30, Compás Flamenco a la 01:00 y música en la Zona Joven con KFU Deejay.

Tesorillo

La Plaza de la Constitución de San Martín del Tesorillo acogerá a las 21:30 la proyección de Padre no hay más que uno 4, dentro del ciclo de cine familiar al aire libre.

San Roque

Uno de los platos fuertes de la jornada será la Noche Blanca de San Roque, que arranca a las 22:00 en Los Cañones con el concierto de Calle Pureza, seguido de La Banda del Pelícano a las 23:30 y Los Mickis a la 01:00. Además, a las 23:00 habrá cuentacuentos en el callejón de la Parroquia y diversas actividades paralelas que llenarán el casco histórico de vida y cultura.

Gibraltar

El Victoria Stadium de Gibraltar acogerá una nueva tarde de feria a partir de las 19:00, con atracciones, espectáculos y ambiente festivo.