Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 19 de septiembre

El viernes 19 de septiembre llega cargado de propuestas en el Campo de Gibraltar que van desde la cultura y la música hasta la historia y la solidaridad. Algeciras se convierte en epicentro de conciertos y presentaciones literarias, Castellar apuesta por la creatividad y la investigación, San Roque abre las puertas de Carteia y Tarifa se vuelca con el Día Mundial del Alzheimer. Además, el Mercado Artesanal Almoraima ofrece un completo programa familiar, cultural y gastronómico.

San Roque

La jornada arranca a las 10:00 en el enclave arqueológico de Carteia, donde Salvador Bravo guiará una visita dentro del ciclo Carteia Lvdica, acercando a los asistentes al pasado romano del municipio.

Tarifa

A las 11:30, el Paseo de la Alameda será escenario de la izada de bandera y lectura de manifiesto con motivo del Día Mundial del Alzheimer, en un acto organizado por AFA Tarifa, que pone en valor la importancia de la memoria y el cuidado de los enfermos y sus familias.

Algeciras

El Café Teatro propone a las 14:00 una animada fiesta de DJ’s residentes con arroz, cerveza gratis, picoteo y sorpresas.

Ya por la tarde, el Centro de Interpretación Paco de Lucía acogerá a las 20:00 el concierto del pianista Diego Valdivia, mientras que en paralelo, la Casa Regional de Ceuta en Algeciras presentará el libro ¿Fue una buena decisión?, de María Sánchez Miaja.

A partir de las 21:00, la Casa Leonora celebrará el IV Encuentro de Cantautores, que reunirá a Stewart Mundini, Juan Nadie, Antonio Buch, IDeo, Manolo Báez y Berna Troya.

La noche musical continuará a las 22:00 en los Boxes de AlCultura con el concierto de Rufus T. Firefly, y se cerrará a partir de la medianoche en Botanic, con la actuación de Andrés Dianes.

Castellar

El municipio apuesta por la creatividad y la investigación histórica. A las 17:30, el Aula de la Juventud acogerá un taller de edición creativa con el móvil.

El Mercado Artesanal Almoraima ofrece un completo programa que arranca a las 12:30 con la inauguración oficial y la actuación flamenca de Alicia Carrasco, acompañada por la Asociación Sirimusa.

A las 13:15 se celebrará el paseo inaugural del mercado con las Danzas del Mundo de la Asociación Danzas Circulares de Ceuta Tingitana, seguido a las 14:00 de un cóctel de bienvenida.

Por la tarde, habrá propuestas para todas las edades: desde las 17:00 a las 20:00, apertura de la ludoteca infantil con Navegantes de Esperanza; a las 18:00, el cuentacuentos El sendero de los cuentos de la Asociación Cuentos de Tusitala; y a las 18:30, un tour histórico guiado por Lucía Anaya.

El espacio literario tendrá protagonismo con la presentación de los libros Recuerdos de La Almoraima, de María del Mar Ortega Marchante (17:15 – 17:45), y de El convento de la Almoraima, de Antonio Torremocha Silva (18:00 – 19:00).

La música llegará con Emiliano Cuadrado, artista local, a las 20:30, y la jornada concluirá a las 22:00 con el cierre del mercado.