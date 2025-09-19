Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 19 de septiembre
Literatura, música y memoria se entrelazan en una jornada intensa con actividades para todos los públicos en el Campo de Gibraltar
El legado romano revive en San Roque con el festival "Carteia Lvdica"
El viernes 19 de septiembre llega cargado de propuestas en el Campo de Gibraltar que van desde la cultura y la música hasta la historia y la solidaridad. Algeciras se convierte en epicentro de conciertos y presentaciones literarias, Castellar apuesta por la creatividad y la investigación, San Roque abre las puertas de Carteia y Tarifa se vuelca con el Día Mundial del Alzheimer. Además, el Mercado Artesanal Almoraima ofrece un completo programa familiar, cultural y gastronómico.
San Roque
La jornada arranca a las 10:00 en el enclave arqueológico de Carteia, donde Salvador Bravo guiará una visita dentro del ciclo Carteia Lvdica, acercando a los asistentes al pasado romano del municipio.
Tarifa
A las 11:30, el Paseo de la Alameda será escenario de la izada de bandera y lectura de manifiesto con motivo del Día Mundial del Alzheimer, en un acto organizado por AFA Tarifa, que pone en valor la importancia de la memoria y el cuidado de los enfermos y sus familias.
Algeciras
El Café Teatro propone a las 14:00 una animada fiesta de DJ’s residentes con arroz, cerveza gratis, picoteo y sorpresas.
Ya por la tarde, el Centro de Interpretación Paco de Lucía acogerá a las 20:00 el concierto del pianista Diego Valdivia, mientras que en paralelo, la Casa Regional de Ceuta en Algeciras presentará el libro ¿Fue una buena decisión?, de María Sánchez Miaja.
A partir de las 21:00, la Casa Leonora celebrará el IV Encuentro de Cantautores, que reunirá a Stewart Mundini, Juan Nadie, Antonio Buch, IDeo, Manolo Báez y Berna Troya.
La noche musical continuará a las 22:00 en los Boxes de AlCultura con el concierto de Rufus T. Firefly, y se cerrará a partir de la medianoche en Botanic, con la actuación de Andrés Dianes.
Castellar
El municipio apuesta por la creatividad y la investigación histórica. A las 17:30, el Aula de la Juventud acogerá un taller de edición creativa con el móvil.
El Mercado Artesanal Almoraima ofrece un completo programa que arranca a las 12:30 con la inauguración oficial y la actuación flamenca de Alicia Carrasco, acompañada por la Asociación Sirimusa.
A las 13:15 se celebrará el paseo inaugural del mercado con las Danzas del Mundo de la Asociación Danzas Circulares de Ceuta Tingitana, seguido a las 14:00 de un cóctel de bienvenida.
Por la tarde, habrá propuestas para todas las edades: desde las 17:00 a las 20:00, apertura de la ludoteca infantil con Navegantes de Esperanza; a las 18:00, el cuentacuentos El sendero de los cuentos de la Asociación Cuentos de Tusitala; y a las 18:30, un tour histórico guiado por Lucía Anaya.
El espacio literario tendrá protagonismo con la presentación de los libros Recuerdos de La Almoraima, de María del Mar Ortega Marchante (17:15 – 17:45), y de El convento de la Almoraima, de Antonio Torremocha Silva (18:00 – 19:00).
La música llegará con Emiliano Cuadrado, artista local, a las 20:30, y la jornada concluirá a las 22:00 con el cierre del mercado.
