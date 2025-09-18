El legado romano revive en San Roque con el festival "Carteia Lvdica"

La música, el teatro, la historia y la artesanía se dan cita esta semana en el enclave arqueológico de Carteia, gracias a la programación de "Carteia Lvdica". El festival, impulsado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, propone un recorrido por el mundo romano a través de experiencias inmersivas que ponen en valor la importancia patrimonial de este yacimiento situado en Guadarranque.

La cita arrancó el miércoles con el recital El tirso de Baco, a cargo del grupo de arqueología musical Tintinnabulum y Sexto Mario. El espectáculo recreó las sonoridades de la Antigüedad inpirándose en mitos clásicos, fruto de investigaciones basadas en fuentes como textos, mosaicos, pinturas y esculturas romanas.

La programación continúa este jueves 18 a las 20:30, con Mitos Carteienenses, una propuesta escénica de la compañía sanroqueña Sinsentido Teatro que invita a recorrer el Museo Municipal a través de las leyendas del enclave.

El viernes 19, a las 10:00, será el turno de la divulgación histórica con una visita guiada al yacimiento conducida por el profesor y especialista en Roma, Salvador Bravo.

Finalmente, el sábado 20 a las 11:00, el Museo Municipal Carteia acogerá talleres infantiles para la creación de réplicas de objetos romanos, una actividad para la que ya se han agotado las plazas.

"Carteia Ludica" se consolida así como un festival de recreación histórica que no solo ofrece actividades culturales para todos los públicos, sino que también contribuye a difundir el valor de Carteia. Este enclave, declarado Bien de Interés Cultural e integrado en la Red de Espacios Culturales de Andalucía, posee una trayectoria singular: fundado con origen púnico, fue en época romana la Colonia Libertinorum Carteia, la primera colonia latina establecida fuera de la península itálica. Su historia refleja también la huella visigoda y, más tarde, la musulmana.

Con este programa, la ciudad antigua vuelve a cobrar vida, ofreciendo a visitantes y residentes una oportunidad única para acercarse al patrimonio romano en el Campo de Gibraltar.