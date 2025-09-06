Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 6 de septiembre

Un concierto durante La Noche Más Larga de Los Barrios.

El Campo de Gibraltar afronta el sábado 6 de septiembre cargado de propuestas para todos los gustos: desde observaciones de aves y cetáceos hasta conciertos, flamenco y ferias. Tarifa inaugura oficialmente su feria con la coronación y el encendido del alumbrado, mientras que Algeciras celebra su día grande con música y arte en la calle. Los Barrios, Jimena, La Línea, San Roque y Castellar completan la agenda con espectáculos, fiestas populares y actividades al aire libre.

Tarifa

La jornada en Tarifa arranca muy temprano, a las 07:45 en la Isla de Tarifa, con el conteo de aves marinas y cetáceos, una actividad gratuita que requiere inscripción previa (observatoriocazalla@aytotarifa.com).

Por la tarde, la ciudad se viste de gala con el inicio de su feria. A las 20:00 tendrá lugar la Coronación de la Reina Juvenil e Infantil, con pregón a cargo del párroco Juan Pedro Varo Salguero. La velada contará con la actuación del grupo Ay que gustito. El momento más esperado llegará a medianoche, cuando se inaugure oficialmente el alumbrado del Real de la Feria, marcando el arranque de una semana festiva.

Algeciras

En Algeciras la mañana comienza a las 10:00 en la Dársena del Saladillo con una salida en barco para la observación de aves y cetáceos, que ofrece un 20% de descuento (info: estrechonatura@gmail.com).

A mediodía, el Museo Municipal acoge a las 12:00 un acto por el Día de Algeciras, organizado por la Asociación RecreArte junto al Ayuntamiento, la Asociación de Emprendedores AEPA 2015 y la Asociación de Alumnos del Aula Universitaria de Mayores UCA Julia Traducta.

Ya por la tarde, a las 20:00, el Club Deportivo Náutico Saladillo celebrará un mercado de arte, también dentro del programa del Día de Algeciras, con la actuación del Grupo Topana y degustación de tapa de boquerones con bebida a solo 2,80 €.

Las celebraciones continuarán en la calle Castelar, donde a las 21:00 tendrá lugar un concierto de David Cordobés.

La música seguirá con fuerza en la noche algecireña: a las 22:00 la sala Senda ofrecerá un tributo a The Beatles a cargo de La Banda de Eleanor Rigby (reservas por WhatsApp al 667 618 832). Y a las 23:30, el Café Central acogerá el concierto de Milla 80, cerrando una programación completa.

Los Barrios

En Los Barrios, el día arranca a las 10:00 con la cita comercial Stock Fuera y La Noche más Larga, que llenará las calles de oportunidades de compra y ambiente festivo.

Ya por la tarde, a las 17:00, la Peña Cultural Taurina Toro Embolao será escenario de la IV edición del Barber Show, un evento original que mezcla estética, espectáculo y cultura urbana.

Jimena

La Estación de Jimena continúa con sus Fiestas de la Novena, que este sábado despliegan un programa cargado de actividades:

10:00 — Carrera de cintas en bici y carrera de sacos.

— Carrera de cintas en bici y carrera de sacos. 12:00 — Mojada popular con hinchables.

— Mojada popular con hinchables. 13:00 — Fiesta de la espuma y subida de la cucaña.

— Fiesta de la espuma y subida de la cucaña. 15:00 — Paella popular gratuita.

— Paella popular gratuita. 16:00 — Tren turístico y actuación de Rockología con DJ Iván.

— Tren turístico y actuación de con DJ Iván. 16:30 — Concurso de cinta y garrocha (premio: montura de doma).

— Concurso de cinta y garrocha (premio: montura de doma). 18:30 — Fiesta de los colores .

— . 19:30 — Tributo a Queen con Magic Queen Alive.

— Tributo a con Magic Queen Alive. 20:00 — Exhibición ecuestre.

— Exhibición ecuestre. 21:30 — Actuación de Frasco de Pruna .

— Actuación de . 22:30 — Baile en la Caseta Municipal con la orquesta Trenzao .

— Baile en la Caseta Municipal con la orquesta . 02:30 — Fiesta joven con DJ Andy.

Un día que combina tradición, deporte y música en un ambiente festivo.

La Línea

En La Línea, el DYI Skate Park acoge a partir de las 18:00 el Cuarto Encuentro Roller Autonómico Ínter-Comarcal, con clases, juegos grupales, intercambio libre de trucos, música y los esperados Best Tricks Awards.

San Roque

En Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque), a las 22:00, la Plaza Mayor será escenario de la III Noche Flamenca, que reunirá a artistas de renombre como Juanfran Carrasco, Fernando Canela, José Méndez y Lucía Beltrán.

Castellar

En Castellar, la jornada se anima por la noche con un Bingo Loco especial de verano en la Plaza Andalucía, un plan divertido y familiar para cerrar el día.