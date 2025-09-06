Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 6 de septiembre

El Campo de Gibraltar vive un sábado intenso con actividades para todos los públicos: desde naturaleza y deporte hasta flamenco, conciertos y las grandes fiestas populares

Programa completo de la Feria de Tarifa 2025

Un concierto durante La Noche Más Larga de Los Barrios.
Un concierto durante La Noche Más Larga de Los Barrios. / E.S.
Campo de Gibraltar, 06 de septiembre 2025 - 01:34

El Campo de Gibraltar afronta el sábado 6 de septiembre cargado de propuestas para todos los gustos: desde observaciones de aves y cetáceos hasta conciertos, flamenco y ferias. Tarifa inaugura oficialmente su feria con la coronación y el encendido del alumbrado, mientras que Algeciras celebra su día grande con música y arte en la calle. Los Barrios, Jimena, La Línea, San Roque y Castellar completan la agenda con espectáculos, fiestas populares y actividades al aire libre.

Tarifa

La jornada en Tarifa arranca muy temprano, a las 07:45 en la Isla de Tarifa, con el conteo de aves marinas y cetáceos, una actividad gratuita que requiere inscripción previa (observatoriocazalla@aytotarifa.com).

Por la tarde, la ciudad se viste de gala con el inicio de su feria. A las 20:00 tendrá lugar la Coronación de la Reina Juvenil e Infantil, con pregón a cargo del párroco Juan Pedro Varo Salguero. La velada contará con la actuación del grupo Ay que gustito. El momento más esperado llegará a medianoche, cuando se inaugure oficialmente el alumbrado del Real de la Feria, marcando el arranque de una semana festiva.

Algeciras

En Algeciras la mañana comienza a las 10:00 en la Dársena del Saladillo con una salida en barco para la observación de aves y cetáceos, que ofrece un 20% de descuento (info: estrechonatura@gmail.com).

A mediodía, el Museo Municipal acoge a las 12:00 un acto por el Día de Algeciras, organizado por la Asociación RecreArte junto al Ayuntamiento, la Asociación de Emprendedores AEPA 2015 y la Asociación de Alumnos del Aula Universitaria de Mayores UCA Julia Traducta.

Ya por la tarde, a las 20:00, el Club Deportivo Náutico Saladillo celebrará un mercado de arte, también dentro del programa del Día de Algeciras, con la actuación del Grupo Topana y degustación de tapa de boquerones con bebida a solo 2,80 €.

Las celebraciones continuarán en la calle Castelar, donde a las 21:00 tendrá lugar un concierto de David Cordobés.

La música seguirá con fuerza en la noche algecireña: a las 22:00 la sala Senda ofrecerá un tributo a The Beatles a cargo de La Banda de Eleanor Rigby (reservas por WhatsApp al 667 618 832). Y a las 23:30, el Café Central acogerá el concierto de Milla 80, cerrando una programación completa.

Los Barrios

En Los Barrios, el día arranca a las 10:00 con la cita comercial Stock Fuera y La Noche más Larga, que llenará las calles de oportunidades de compra y ambiente festivo.

Ya por la tarde, a las 17:00, la Peña Cultural Taurina Toro Embolao será escenario de la IV edición del Barber Show, un evento original que mezcla estética, espectáculo y cultura urbana.

Jimena

La Estación de Jimena continúa con sus Fiestas de la Novena, que este sábado despliegan un programa cargado de actividades:

  • 10:00 — Carrera de cintas en bici y carrera de sacos.
  • 12:00 — Mojada popular con hinchables.
  • 13:00 — Fiesta de la espuma y subida de la cucaña.
  • 15:00 — Paella popular gratuita.
  • 16:00 — Tren turístico y actuación de Rockología con DJ Iván.
  • 16:30 — Concurso de cinta y garrocha (premio: montura de doma).
  • 18:30Fiesta de los colores.
  • 19:30 — Tributo a Queen con Magic Queen Alive.
  • 20:00 — Exhibición ecuestre.
  • 21:30 — Actuación de Frasco de Pruna.
  • 22:30 — Baile en la Caseta Municipal con la orquesta Trenzao.
  • 02:30 — Fiesta joven con DJ Andy.

Un día que combina tradición, deporte y música en un ambiente festivo.

La Línea

En La Línea, el DYI Skate Park acoge a partir de las 18:00 el Cuarto Encuentro Roller Autonómico Ínter-Comarcal, con clases, juegos grupales, intercambio libre de trucos, música y los esperados Best Tricks Awards.

San Roque

En Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque), a las 22:00, la Plaza Mayor será escenario de la III Noche Flamenca, que reunirá a artistas de renombre como Juanfran Carrasco, Fernando Canela, José Méndez y Lucía Beltrán.

Castellar

En Castellar, la jornada se anima por la noche con un Bingo Loco especial de verano en la Plaza Andalucía, un plan divertido y familiar para cerrar el día.

