Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 30 de agosto

El sábado 30 de agosto llega cargado de actividades en todos los rincones del Campo de Gibraltar. Desde visitas guiadas a yacimientos históricos hasta fiestas populares, espectáculos musicales y verbenas que se alargarán hasta la madrugada.

Tarifa

La jornada comienza a las 11:00 en Tarifa con la Visita Guiada de Otoño en Baelo Claudia, una oportunidad única para descubrir los secretos del emblemático conjunto arqueológico. La actividad requiere reserva previa a través del correo visitasbaelo2025@gmail.com.

Algeciras

A las 12:00, la Plaza Picasso en Algeciras acogerá la Convivencia La Casita de Las Palomas, con fiesta de la espuma, rampa deslizante, degustación de callos y música en directo.

A partir de las 19:30, en las inmediaciones de la plaza de toros, el Festival Latino desplegará su energía con animación infantil, tributo a Juan Luis Guerra y Romeo Santos a las 22:00, la actuación de Andrés Pino y su orquesta a medianoche y música latina hasta las 2:00.

Los Barrios

El Polideportivo San Rafael en Los Barrios será escenario de una noche familiar con la proyección de El Rey León a las 22:00 dentro del ciclo de cine infantil de verano.

A las 22:30, la Plaza San Juan de Los Cortijillos acogerá el espectáculo Si brillas, cantas, mientras que la Plaza del Mar de Palmones vibrará con el concierto musical de Barberán.

San Roque

Los Cañones de San Roque se vestirán de gala a partir de las 22:00 con la Noche Blanca, que incluye los conciertos de La Mala Hora (22:00), Los Lunes no Hay Pescao (23:30) y Compás Flamenco (01:00), además de actividades paralelas para todos los públicos.

Castellar

La Velada de La Almoraima (Castellar) continúa con un programa musical en el que destaca la actuación de La Orquesta Blue Sound a las 22:30, el Concurso de Pasodobles a las 23:00 y un tributo a Hombres G a cargo de Los Chicos G a la 01:00. La madrugada se completará en la Zona Joven con sesiones de Servan y KFU Deejay.

Gibraltar

La Feria de Gibraltar continuará en el Victoria Stadium desde las 19:00, reuniendo atracciones y espectáculos en un ambiente festivo.