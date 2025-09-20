Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 20 de septiembre

El sábado 20 de septiembre se presenta cargado de propuestas para todos los gustos en el Campo de Gibraltar: talleres de naturaleza en Tarifa, encuentros literarios en Algeciras, torneos deportivos en La Línea y conciertos que animarán la tarde y la noche. Además, continúa el Mercado Artesanal Almoraima con actividades familiares, historia y música en directo.

Tarifa

Tarifa vuelve a ser punto de encuentro para los amantes de las aves migratorias con un taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración, en doble sesión: a las 9:00 desde el parking del Lidl y a las 11:00 en el Observatorio de Cazalla (requiere inscripción previa).

La jornada culminará en el Paseo de la Alameda, a las 20:30, con la Fiesta del Turismo y el Deporte 2025, que contará con las actuaciones musicales de Alta Frecuencia, Capitán Araña y Bianco.

La Línea

El Pabellón Polideportivo de La Línea acogerá desde las 10:00 el Torneo de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), que reunirá a once clubes en un completo día de competición y que cerrará con un gran partido de juniors a las 19:00.

Además, el fin de semana deportivo se verá reforzado por la Regata Copa Ubago, que une La Línea y Sotogrande (San Roque) en una competición náutica a lo largo de la costa del Estrecho.

Algeciras

La cultura será protagonista en Algeciras a las 11:00 en la Librería La Caléndula con el encuentro literario “Afinidades Electivas”, que contará con los autores Harold Canizales y Roser Rimbau.

El deporte llegará a las 16:15 con el partido de fútbol Algeciras C.F. – C.E. Sabadell en el Estadio Nuevo Mirador, y continuará a las 19:00 en el Polideportivo Municipal “Ciudad de Algeciras – Dr. Juan Carlos Mateo” con el encuentro de balonmano entre Dypre BM Ciudad de Algeciras y Helvetia Montequinto.

La música también tendrá su espacio: a las 17:00, el Café Teatro celebrará su aniversario con el ciclo 25 años de música, en un concierto acústico con varios artistas y colaboradores del espacio.

San Roque

El Museo Municipal de Carteia abrirá sus puertas a las 11:00 para los talleres Réplicas Romanas, una actividad didáctica con inscripción previa que acerca el patrimonio histórico al público.

Castellar

El mercado de la Almoraima (Castellar) abrirá sus puertas a las 11:00 con un variado programa. A las 11:30 habrá un tour histórico guiado por Lucía Anaya, mientras los más pequeños disfrutarán del cuentacuentos “El sendero de los cuentos” de la Asociación Cuentos de Tusitala (11:30 – 13:30) y de la ludoteca infantil de Navegantes de Esperanza (12:00 – 15:00).

A las 12:00 se celebrará un taller de plantas aromáticas, impartido por Manuel Muñoz, y a las 13:00 actuará Claudia Ballesteros con su contrabajo.

Por la tarde, la ludoteca abrirá de nuevo entre las 17:00 y 20:30. A las 17:30 se celebrará el Encuentro de guardas Recuerdos de la Almoraima, a cargo de la autora María del Mar Ortega Marchante, seguido de un tour histórico con Lucía Anaya a las 18:30.

A las 19:00, los guardas protagonizarán una sesión fotográfica y, a las 20:00, el artista local Emiliano Cuadrado pondrá la nota musical en directo.

La jornada finalizará a las 22:00 con el cierre del mercado.