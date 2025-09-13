Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 13 de septiembre

El sábado 13 de septiembre llega cargado de planes para todos los públicos en el Campo de Gibraltar. Desde el universo del manga y el deporte solidario en Los Barrios hasta grandes conciertos en La Línea y actividades culturales en Algeciras y San Roque, la agenda del día se completa con el ritmo de la feria de Tarifa.

Los Barrios

El municipio barreño se convierte en un punto neurálgico de la jornada con dos propuestas destacadas. Durante todo el día, el Polideportivo San Rafael acoge el V Salón Manga “Los Barrios Go”, una cita ineludible para los amantes del anime, los videojuegos, los cómics y la cultura japonesa.

Además, a las 10:00 en Palmones, se celebrará la VIII Carrera Solidaria “Por Una Sonrisa”, que reunirá a corredores de diferentes categorías con un mismo objetivo: colaborar con fines benéficos y promover la solidaridad a través del deporte.

La Línea

La ciudad linense ofrece una intensa agenda cultural y musical a lo largo de toda la jornada.

A las 11:30 en el Teatro Paseo de la Velada, tendrá lugar el concierto familiar con cuartetos de Muñoz Molleda y María Valverde, pensado para acercar la música clásica a todos los públicos.

A la misma hora, el centro comercial Gran Sur celebra el Día Mundial del Chocolate con un taller de brochetas de fruta y chocolate. La actividad gratuita se desarrollará en dos turnos: de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30. Además, se instalará una gran fuente de chocolate que permitirá a los visitantes deleitarse con una degustación irresistible.

La Plaza Fariñas volverá a ser el escenario del I Festival Internacional de las Culturas, que comienza a las 14:00 con un ballet ucraniano, seguido a las 21:00 por la actuación de Juanjo Memphis, y culminará a las 23:00 con el concierto de pop español de Rombo-Kla.

El Ciclo “Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía I” continuará en el Teatro Paseo de la Velada a las 18:00, mientras que a las 21:30 en el mismo espacio se celebrará el concierto del Quinteto Astrea, aportando un cierre de lujo a la programación clásica.

Los amantes de la música indie tienen una cita en la Plaza de Toros El Arenal, donde a las 21:30 actuará Izal, en uno de los conciertos más esperados de la temporada.

Paralelamente, las calles linenses siguen respirando arte urbano con las jornadas de Graffítivy, que cuentan con la participación de artistas de renombre como Sam3 y MariaDie.

Algeciras

En la ciudad portuaria, la música será protagonista con el concierto de Human Protein, que tendrá lugar a las 20:30 en Boxes Alcultura. La entrada tiene un precio simbólico de 3 euros, lo que convierte la cita en una oportunidad cultural asequible y de gran interés.

San Roque

La Estación de San Roque celebrará una velada diferente con el Show Loco Bingo en la Plaza San Bernardo a las 21:00, un evento que mezcla humor, música y entretenimiento para todos los públicos.

En paralelo, el deporte náutico será protagonista con el XV Campeonato Interclubs del Estrecho – Ceuta Emociona 2025, organizado en el Real Club Marítimo de San Roque, una cita que reunirá a regatistas de distintos clubes de la zona.

Tarifa

La feria de Tarifa mantiene su esencia festiva y tradicional. A las 13:00 en el recinto ferial, la Asociación “Amigos del Caballo” organiza un paseo a caballo, uno de los actos más esperados por los vecinos y visitantes.

Por la tarde, a las 20:00 en la caseta municipal de Tahivilla, se celebrará la VI Noche de Agui-Lucha, un encuentro con ponencias, proyección audiovisual y degustación de aperitivos que combina cultura y convivencia.

La jornada culminará a las 21:00 en la Iglesia Mayor de San Mateo, con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Luz, un acto cargado de simbolismo y devoción en el marco de las fiestas patronales.