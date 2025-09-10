Gran Sur celebra el Día Mundial del Chocolate con talleres y degustaciones para toda la familia

El centro comercial Gran Sur en La Línea se prepara para rendir homenaje a uno de los dulces más universales con motivo del Día Mundial del Chocolate. El próximo sábado, 13 de septiembre, sus instalaciones se llenarán de sabor y diversión gracias a una programación pensada para disfrutar en familia.

La jornada contará con un taller creativo de brochetas de frutas bañadas en chocolate, en el que los asistentes podrán combinar distintos ingredientes y dar rienda suelta a la imaginación. Esta actividad gratuita se desarrollará en dos turnos: de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30, con el objetivo de que tanto niños como adultos puedan participar.

Cartel del evento en Gran Sur. / E.S.

Como colofón, se instalará una gran fuente de chocolate que permitirá a los visitantes deleitarse con una degustación irresistible, convirtiendo la experiencia en un encuentro donde la gastronomía y la convivencia se dan la mano.

Con esta iniciativa, Gran Sur refuerza su papel como espacio de ocio y punto de encuentro en La Línea, ofreciendo a su comunidad una propuesta diferente que combina sabor, creatividad y momentos compartidos.