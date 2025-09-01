Conciertos, cine y jóvenes talentos en el Festival ÁndalMus 2025 en homenaje a José Muñoz Molleda

El Festival ÁndalMus 2025, organizado por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Jimena de la Frontera, Sociedad Musical Linense “Félix Enríquez” y Castellar de la Frontera celebra este año una edición histórica dedicada al 120 aniversario del nacimiento de José Muñoz Molleda, uno de los compositores más destacados del siglo XX nacido en La Línea.

El festival tendrá lugar entre el 11 y el 14 de septiembre, en escenarios emblemáticos del Campo de Gibraltar como el Convento de Jimena, el Castillo de Castellar y diferentes espacios de La Línea de la Concepción, que será sede principal de esta edición.

Un programa único

ÁndalMus 2025 reúne conciertos, mesas redondas, proyecciones de cine y actividades familiares con un objetivo claro: difundir el patrimonio musical andaluz y dar voz a los jóvenes intérpretes y compositores de Andalucía. Entre sus grandes atractivos destacan:

Conciertos de recuperación y estrenos de patrimonio musical andaluz y campogibraltareño en espacios naturales y monumentales, con la participación de la Orquesta Andaluza y los grupos premiados de ÁndalMus 2023, Quinteto Glauka (Premio Muñoz Molleda) y Astrea Quintet (Premio Gerónimo Giménez) .

de patrimonio musical andaluz y campogibraltareño en espacios naturales y monumentales, con la participación de la y los grupos premiados de ÁndalMus 2023, . Mesas redondas de alcance nacional dedicadas a José Muñoz Molleda, con personalidades de prestigio como José María Sánchez-Verdú (Compositor y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Daniel Falces (Fundación Juan March), María Valgreen (divulgadora) y Javier López Escalona (especialista en música andaluza).

dedicadas a José Muñoz Molleda, con personalidades de prestigio como (Compositor y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), (Fundación Juan March), (divulgadora) y (especialista en música andaluza). Proyección de cine histórico con música original de José Muñoz Molleda (12 de septiembre, 20:30, Teatro Paseo de La Velada).

con música original de José Muñoz Molleda (12 de septiembre, 20:30, Teatro Paseo de La Velada). El futuro de la música andaluza , con la segunda generación de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía y estrenos absolutos de los Jóvenes Compositores de Andalucía.

, con la segunda generación de y estrenos absolutos de los Jóvenes Compositores de Andalucía. Conciertos familiares explicados por María Valgreen para acercar la figura de Muñoz Molleda a todos los públicos.

por María Valgreen para acercar la figura de Muñoz Molleda a todos los públicos. Estrenos de obras inéditas de José Muñoz Molleda, rescatadas para la historia en esta edición.

Entradas gratuitas con reserva previa

La entrada a todos los eventos es gratuita con reserva previa, con la opción de realizar un donativo voluntario el día del concierto (equivalente al precio de una entrada habitual), que contribuye directamente al sostenimiento de esta labor cultural.

Cartel del evento de cine. / ES

Las plazas son muy limitadas y ya se ha colgado el cartel de “aforo completo” en algunas citas, como el concierto del Quinteto Glauka en Castellar de la Frontera. Otros eventos están a punto de agotarse, por lo que se recomienda reservar cuanto antes en la web oficial: https://andalmus.com/entradas-2025

Jueves 11 de septiembre – 19:30

Lugar: Convento de la Estación de Jimena

Convento de la Estación de Jimena Evento: Concierto de la Orquesta Andaluza

Viernes 12 de septiembre - 10:30 y 20:30

Lugar: Hotel Castillo de Castellar (entradas agotadas) y Teatro Paseo de la Velada, La Línea de la Concepción

Teatro Paseo de la Velada, La Línea de la Concepción Evento: Concierto de los ganadores de la pasada edición (agotada) y Proyección película y mesa redonda (En La Línea)

Sábado 13 de septiembre – 11:30 y 21:30

Lugar: Teatro Paseo de la Velada, La Línea de la Concepción

Teatro Paseo de la Velada, La Línea de la Concepción Evento: En la mañana, el Cuartetos de Mñoz Molleda (narradora María Valgreen) y Concierto del Astrea Quintet.ç

Domingo 14 de septiembre - 11:30

Lugar: Teatro Paseo de la Velada, La Línea de la Concepción

Teatro Paseo de la Velada, La Línea de la Concepción Evento: Conciertos y clausura

Un festival con misión cultural

ÁndalMus es una organización sin ánimo de lucro fundada por Javier López Escalona dedicada a la investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical andaluz y al impulso de jóvenes intérpretes de nuestra tierra. Esta edición representa un paso decisivo en su consolidación como festival de referencia en el sur de España.