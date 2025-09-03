Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 3 de septiembre

El miércoles 3 de septiembre llega cargado de propuestas en el Campo de Gibraltar, con actividades que van desde la tecnología hasta las tradiciones festivas.

Tarifa

En Tarifa, la Casa de la Cultura acoge desde las 09:00 una nueva sesión del Campamento digital, dirigido a jóvenes de 9 a 13 años, donde se trabajan habilidades en comunicación y creación de contenidos digitales. La inscripción es en el correo maria.vargasruiz@cibervoluntarios.org o en el teléfono 951 774 351.

Mientras tanto, la playa de Valdevaqueros continúa como epicentro deportivo con la celebración del Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, que reúne a las futuras estrellas internacionales de este deporte en uno de los enclaves más emblemáticos de Tarifa.

Jimena

Por la tarde, la atención se traslada a la Estación de Jimena, donde siguen las Fiestas de la Novena con un programa lleno de actividades:

19:00 → Finales de Petanca.

→ Finales de Petanca. 20:00 → Partido de Mini Novena de Fútbol Sala.

→ Partido de Mini Novena de Fútbol Sala. 21:00 → Partido de Veteranos de Fútbol Sala.

→ Partido de Veteranos de Fútbol Sala. 21:30 → Merienda-cena de convivencia para mayores en el Parque Práxedes Gómez, amenizada con la actuación musical del grupo En Su Punto.

Una jornada que combina formación juvenil, deporte internacional y tradiciones locales, mostrando la diversidad de la agenda cultural y social de la comarca.