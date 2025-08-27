Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 27 de agosto

Fotograma de la película Pico de oro y sus amigos.

El miércoles 27 de octubre ofrece un variado menú cultural y de ocio en la comarca del Campo de Gibraltar, con planes que van desde el jazz hasta el cine en la playa, sin olvidar la feria gibraltareña.

Algeciras

La ciudad portuaria será escenario de dos propuestas a partir de las 22:00.

En los Boxes de Alcultura, el ciclo Jazz al Relente recibe al Miguel de Gemma Quintet, una formación que acercará a los asistentes la riqueza y frescura del jazz contemporáneo bajo el cielo nocturno.

Mientras tanto, en la Playa de Getares, el público familiar podrá disfrutar de la proyección de Pico de oro y sus amigos, dentro del programa de Cine de Verano, una oportunidad perfecta para vivir una velada diferente junto al mar.

Gibraltar

A partir de las 19:00, el Victoria Stadium sigue acogiendo la Feria de Gibraltar, un espacio de encuentro con atracciones, casetas y actividades que mantienen viva la celebración en pleno corazón del Peñón.