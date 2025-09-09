Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 9 de septiembre

El martes 9 de septiembre en Tarifa se vive entre la alegría de los niños y el reconocimiento a los mayores. La feria reserva espacios y actividades pensadas para todas las generaciones, con almuerzos, fiestas temáticas y un Día del Niño que hace más accesible el disfrute de las atracciones.

La jornada comienza con un gesto hacia los más veteranos de la ciudad: a las 14:00, la Caseta Fandango tarifeño acoge un almuerzo en honor a la tercera edad, una cita entrañable que refuerza el papel de los mayores como protagonistas de la feria.

Por la tarde, los niños toman el relevo con diferentes propuestas repartidas por el recinto. A las 17:00, la Caseta El Revuelo abrirá sus puertas para una fiesta infantil llena de juegos y animación. Poco después, a las 19:00, será el turno de la Caseta El Levantichón, que también se suma con su propia fiesta dedicada a los más pequeños.

La diversión continuará a las 20:00 en el Real de la Feria, donde se celebrará la gran fiesta infantil Feria con Lunares, un evento que llenará de música, baile y colorido la explanada principal.

Además, este martes es el esperado Día del Niño, con atracciones a un precio reducido de 1,5 euros, lo que convierte la jornada en una de las más concurridas y familiares de toda la feria.