Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 7 de octubre

El martes 7 de octubre continúa con una programación diversa en el Campo de Gibraltar. Las actividades van desde el teatro y la literatura hasta la formación en salud y el disfrute gastronómico. Una jornada para aprender, saborear y compartir en distintas localidades de la comarca.

La Línea

A las 17:00, la sede de Ascteg acoge la segunda sesión de las I Jornadas “Historias de la Verja”, un espacio de encuentro que recupera la memoria histórica y el diálogo sobre la frontera linense.

Algeciras

El recinto ferial volverá a ser punto de encuentro para los amantes de la cocina urbana con la The Champions Burger Smash Edition, desde las 18:00. Un evento donde las mejores hamburguesas del país compiten por conquistar el apetito de los visitantes.

Tarifa

Dentro de las Jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer, el Centro de Salud de Tarifa acogerá a las 18:00 una formación dirigida a familiares y personas cuidadoras, ofreciendo herramientas y recursos para el acompañamiento de quienes conviven con esta enfermedad.

San Roque

La Biblioteca de San Roque será escenario, a las 18:30, de la conferencia “Cáncer de mama: ¿qué debemos saber?”, impartida por Susana Gómez Modet, que abordará la importancia de la prevención y la detección precoz de esta enfermedad.

Los Barrios

El Otoño de Teatro continúa en la Sala El Pósito con la representación de “Ahora mismito”, de la compañía Malaje Solo, a las 19:30. La función, dirigida al alumnado de los institutos barreños, ofrece entrada gratuita previa recogida en la biblioteca municipal o en la Delegación de Cultura.

Gibraltar

El sabor más internacional llega de la mano de la Rutita of the Tapa, que se celebra en Chatham Counterguard, una ruta gastronómica con tapas creativas y ambiente multicultural en el corazón del Peñón.