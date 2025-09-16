Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 16 de septiembre

El martes 16 de septiembre llega con un menú variado de actividades para todos los intereses en el Campo de Gibraltar. En Tarifa, el curso sobre identificación de aves del Estrecho pasa a la acción con una práctica de campo. Gibraltar abre su biblioteca histórica a una exposición filatélica de gran valor cultural. Y San Roque ofrece una tarde-noche dedicada al legado de Carteia, combinando conferencia y cata gastronómica de inspiración romana.

Tarifa

A las 10:00, el Observatorio del Estrecho – Punta Camorro acoge la jornada práctica del curso de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes. Tras la introducción teórica del día anterior, los participantes podrán vivir la experiencia en pleno campo, observando de primera mano el paso migratorio que convierte al Estrecho en un enclave único.

San Roque

La jornada sanroqueña arranca a las 20:00 en el Museo Municipal de Carteia, con la conferencia “El Circo Romano de Carteia”, a cargo de Alejandro Jiménez Hernández. La cita permitirá acercarse a la historia del emblemático enclave arqueológico y a su importancia en el contexto de la Hispania romana.

Una hora más tarde, a las 21:00, el museo acogerá la cata romana “Ars Culinari”, una experiencia gastronómica que permitirá al público viajar en el tiempo a través de los sabores de la antigua Roma. La participación requiere inscripción previa en el correo actividades.museos@sanroque.es.

Gibraltar

La Garrison Library inaugura una cita especial para los amantes de la historia y la cultura con la exposición dedicada a la filatelia de Gibraltar. El público podrá visitarla en horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30, recorriendo a través de sellos y piezas postales la memoria de la colonia británica y su conexión con el mundo.