Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 8 de septiembre

El Campo de Gibraltar vive este lunes 8 de septiembre cargado de simbolismo. En Algeciras, el Día de la Policía Local se conmemora con misa y entrega de distinciones, mientras que en Tarifa, la feria alcanza uno de sus momentos más especiales con la tradicional misa concelebrada y el vistoso paseo a caballo.

Algeciras

La jornada en Algeciras comienza a las 10:30 en la Capilla de Nuestra Señora de Europa, donde se celebra una misa en honor a la patrona con motivo del Día de la Policía Local. Más tarde, a las 12:00, el Auditorio Millán Picazo acoge el acto institucional, en el que se hará entrega de distinciones y reconocimientos a los miembros del cuerpo, en un evento que pone en valor la labor de quienes velan por la seguridad ciudadana.

Tarifa

La Feria de Tarifa alcanza uno de sus momentos más significativos con la misa concelebrada en la Iglesia Mayor de San Mateo a las 12:00, presidida por el obispo Rafael Zornoza y en la que se renueva el voto del Ayuntamiento, reafirmando una tradición de gran arraigo histórico y religioso en la ciudad.

Por la tarde, de 14:00 a 17:00, las calles principales y el recinto ferial se llenarán de color y elegancia con el tradicional paseo a caballo, organizado por la Asociación Amigos del Caballo. Una cita que combina tradición ecuestre, cultura y ambiente festivo, y que supone uno de los grandes atractivos de la feria tarifeña.