Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 6 de octubre

La jornada del lunes 6 de octubre en el Campo de Gibraltar combina actividades para todos los públicos: desde las jornadas históricas en La Línea y la presentación literaria en Algeciras, hasta sesiones de cuentacuentos en San Roque y una cita gastronómica para los más foodies en el recinto ferial algecireño.

La Línea

La sede de Ascteg acogerá a las 17:00 la apertura de las I Jornadas “Historias de la Verja”, un espacio para reflexionar sobre la historia y las vivencias ligadas a este símbolo fronterizo.

Algeciras

La ciudad ofrece una doble propuesta en la tarde del lunes. Desde las 18:00, el recinto ferial será escenario de la The Champions Burger Smash Edition, un encuentro gastronómico donde las mejores hamburgueserías compiten por el paladar del público.

Por su parte, a las 19:00, el Centro Documental José Luis Cano acogerá la presentación del libro El patronato, de la escritora Maribel Sánchez González, dentro de la programación cultural de la ciudad.

San Roque

El municipio propone dos citas dedicadas a los más pequeños. A las 18:00, la Biblioteca de Guadiaro será el escenario del cuentacuentos “La vuelta al cuento”, con Diego Magdaleno.

De forma paralela, también a las 18:00, la Biblioteca de San Roque acogerá el relato “La ballena que quería más”, narrado por María Rivas, de la compañía La Caléndula.