Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 25 de agosto

El lunes 25 de octubre ofrece en el Campo de Gibraltar una combinación perfecta de arte, feria y ocio alternativo, con citas en Algeciras y Gibraltar.

Algeciras

La jornada comienza a las 12:00 en la Sala Cajasur de Algeciras, con la inauguración de la exposición El Mundo de ARA, de la artista Feli Muñoz. La muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de noviembre, invita a sumergirse en un universo creativo lleno de matices.

Ya por la tarde, a las 20:00, la Avenida Capitán Ontañón acoge el I Mercadillo Friki de Algeciras, una cita para amantes del cómic, el manga, los videojuegos y la cultura alternativa, que promete reunir a coleccionistas y curiosos en un ambiente diferente y divertido.

Gibraltar

A partir de las 19:00, el Victoria Stadium de Gibraltar sigue acogiendo la Feria de Gibraltar, que durante toda la semana ofrece atracciones, gastronomía y ambiente festivo para disfrutar en familia o con amigos.