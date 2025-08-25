Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 25 de agosto
La semana arranca con propuestas culturales, festivas y originales para todos los gustos
Feli Muñoz muestra 'El mundo de ARA' desde el día 25 en la sala Cajasur de Algeciras
El lunes 25 de octubre ofrece en el Campo de Gibraltar una combinación perfecta de arte, feria y ocio alternativo, con citas en Algeciras y Gibraltar.
Algeciras
La jornada comienza a las 12:00 en la Sala Cajasur de Algeciras, con la inauguración de la exposición El Mundo de ARA, de la artista Feli Muñoz. La muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de noviembre, invita a sumergirse en un universo creativo lleno de matices.
Ya por la tarde, a las 20:00, la Avenida Capitán Ontañón acoge el I Mercadillo Friki de Algeciras, una cita para amantes del cómic, el manga, los videojuegos y la cultura alternativa, que promete reunir a coleccionistas y curiosos en un ambiente diferente y divertido.
Gibraltar
A partir de las 19:00, el Victoria Stadium de Gibraltar sigue acogiendo la Feria de Gibraltar, que durante toda la semana ofrece atracciones, gastronomía y ambiente festivo para disfrutar en familia o con amigos.
