Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 18 de agosto

El lunes 18 de agosto llega a Algeciras con una propuesta centrada en la cultura y la literatura, perfecta para quienes buscan comenzar la semana entre libros, creatividad y memoria histórica.

La actividad arranca a las 10:30 en el Centro Documental José Luis Cano con Veranea en tu Biblioteca, un taller que combina lectura, juegos y manualidades para acercar el mundo de los libros a los más pequeños. La participación requiere inscripción previa y está pensada para que los niños vivan una mañana divertida y creativa.

Por la tarde, a las 19:00, el mismo espacio acoge un homenaje a Federico García Lorca en el 89º aniversario de su muerte. Una cita que invita a recordar la obra y el legado del poeta y dramaturgo, figura esencial de la literatura española, a través de lecturas y actividades que celebran su arte y su vigencia.