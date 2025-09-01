Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 1 de septiembre

El lunes 1 de septiembre Tarifa se convierte en epicentro de dos propuestas muy diferentes pero igualmente atractivas para jóvenes y familias.

Por un lado, la Casa de la Cultura abre sus puertas desde las 09:00 al Campamento digital, una actividad dirigida a menores de 9 a 13 años que busca introducirlos en el mundo de la comunicación y los contenidos digitales. La iniciativa, organizada junto a la Fundación Cibervoluntarios, requiere inscripción previa a través del correo maria.vargasruiz@cibervoluntarios.org o del teléfono 951 774 351.

Mientras tanto, la playa de Valdevaqueros se llenará de adrenalina con el Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, una cita internacional que reunirá a jóvenes promesas de este deporte extremo en un entorno único de viento y mar.

Con estas propuestas, Tarifa da la bienvenida a septiembre uniendo la innovación tecnológica con la energía del deporte náutico, reflejando el espíritu dinámico y juvenil que caracteriza a la localidad.