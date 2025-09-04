Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 4 de septiembre

El 4 de septiembre la agenda del Campo de Gibraltar ofrece una combinación perfecta entre formación digital, deporte internacional, rutas culturales y las tradicionales Fiestas de la Novena en Jimena.

Tarifa

En Tarifa, el día arranca a las 09:00 en la Casa de la Cultura con una nueva jornada del Campamento digital para jóvenes de 9 a 13 años, donde se exploran las claves de la comunicación y los contenidos digitales. La actividad requiere inscripción previa a través del correo maria.vargasruiz@cibervoluntarios.org o en el teléfono 951 774 351.

En paralelo, la Playa de Valdevaqueros vuelve a ser escenario del Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf, que reúne a los mejores riders internacionales en uno de los puntos de referencia del deporte de viento.

Al caer la tarde, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia se convierte en un plan único con la Ruta de senderismo nocturno hasta Punta Camarinal, programada para las 20:30. La actividad requiere reserva previa en el 956 633 582 (en horario de 9:00 a 14:00).

Jimena

Las miradas se centrarán también en la Estación de Jimena, que vive una de las jornadas más intensas de sus Fiestas de la Novena:

20:30 → Pasacalles de caballos, carruajes y delegaciones infantil y juvenil, acompañados por la charanga Los Sones de Cádiz .

→ Pasacalles de caballos, carruajes y delegaciones infantil y juvenil, acompañados por la charanga . 21:30 → Concursos ecuestres, premiando al mejor jinete, amazona, pareja y caballo tirando el mosquero.

→ Concursos ecuestres, premiando al mejor jinete, amazona, pareja y caballo tirando el mosquero. 22:00 → Coronación de las delegaciones infantil y juvenil, presentada por Ana Zarza y Andrés Casas , con la actuación de Andrés Sánchez “El Ventolera” .

→ Coronación de las delegaciones infantil y juvenil, presentada por y , con la actuación de . 00:30 → Gran concierto de Juanlu Montoya .

→ Gran concierto de . 02:00 → Fiesta joven con Alexis Deejay.

Un jueves que combina patrimonio, naturaleza, deporte y tradición, con planes para todas las edades.