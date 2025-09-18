Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 18 de septiembre

El jueves 18 de septiembre llega cargado de propuestas para los amantes del arte y la cultura en el Campo de Gibraltar y Gibraltar. Exposiciones, presentaciones literarias, conferencias y música en directo se dan cita en una agenda que combina tradición e innovación, con la poesía y la memoria como hilos conductores.

Algeciras

El Centro Documental José Luis Cano en Algeciras se convierte en epicentro de la jornada. A las 18:00, el fotógrafo granadino Pablo López presentará su fotolibro The Ridge, una obra en la que la imagen se convierte en relato visual de paisajes y vivencias.

A continuación, a las 19:00, será el turno de Francisco Muñoz Soler, que dará a conocer su libro Signo y presencia, una reflexión literaria sobre el tiempo y la memoria.

Ya por la noche, el Café Teatro será escenario de un gran recital poético. Bajo el título “25 años de poesía”, y con la coordinación de Stewart Mundini, se reunirán voces de distintas generaciones en una celebración de la palabra compartida.

La Línea

En La Línea, la música será protagonista en el Teatro Paseo de La Velada, donde a las 20:00 actuará Manuel López, “El Pianista de la Mano Izquierda”. Su virtuosismo y capacidad de transmitir emoción con un solo brazo lo han convertido en referente del piano inclusivo y de superación personal.

San Roque

El Museo Municipal de Carteia (San Roque) continúa sus jornadas históricas a las 20:30 con la visita teatralizada “Mitos Carteienenses”, a cargo de la compañía Sinsentido Teatro. Una propuesta que combina historia, arqueología y artes escénicas para redescubrir las leyendas que rodean a este yacimiento romano.

Gibraltar

La Garrison Library abre sus puertas a partir de las 10:00 con una exposición filatélica dedicada a Marruecos, que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, hasta las 16:30. Una muestra que destaca los vínculos culturales e históricos entre ambos lados del Estrecho a través de los sellos.