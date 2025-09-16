Café Teatro Algeciras celebra su semana cultural para conmemorar su 25 aniversario

Café Teatro celebra a partir del próximo jueves 18 y hasta el domingo 21 su semana cultural para conmemorar el 25 aniversario de la fundación del establecimiento de ocio y cultura, enclavado en la calle Trafalgar de Algeciras. La poesía, la música en vivo y el cine serán los protagonistas de una semana de actividades que también incluirá exposiciones y alguna que otra sorpresa.

La celebración arrancará el jueves 18 de septiembre a partir de las 20:00 con la cita '25 años de poesía'. Coordinado por el poeta algecireño Stewart Mundini, se tratará de un recital en el que participarán distintos poetas de la zona, y que servirá también para recordar a los impulsores de los primeros recitales del Café Teatro, hace 25 años, entre los que se cuentan los añorados José Luis Tobalina, Julia Guerra o Paqui Galán.

El viernes 19 de septiembre, la programación continurará a partir de las 14:00 con una fiesta en la que intervendrán distintos Djs, y en la que se ofrecerá arroz y cerveza gratis, además de otras sorpresas y regalos.

El sábado 20, a partir de las 17:00, la música de autor tomará el micrófono en el establecimiento algecireño, de la mano de distintos músicos de la zona. Una cita que servirá también para evocar los 25 años de música en vivo en el local algecireño, que ha visto nacer en este cuarto de siglo a artistas de la talla de Chipi La Canalla, María de Grandy o Alberto Beltrán y por el que han desfilado otros ya consagrados como Javier Ruibal o Joaquín Calderón. El gran colofón llegará el domingo de la mano del cine, con una edición especial del festival Cortos con Leche. A partir de las 19:00, el establecimiento acogerá la proyección de los ganadores de las distintas ediciones de un festival que, con más de una década de trayectoria, ya es un referente alternativo en el mundo del cine a nivel comarcal.