Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 31 de agosto

Animación Latina en el festival junto a la plaza de toros de Algeciras.

El domingo 31 de agosto llega repleto de propuestas para disfrutar en familia y entre amigos en el Campo de Gibraltar, con actividades que van desde lo cultural y tradicional hasta la música y el ocio nocturno.

Tarifa

La jornada arranca a las 11:00 en Tarifa con una visita guiada en Baelo Claudia, en la ensenada de Bolonia. Una oportunidad para conocer la riqueza arqueológica de este enclave romano. La actividad requiere reserva previa en el correo visitasbaelo2025@gmail.com

Castellar

La Velada de La Almoraima (Castellar) vivirá uno de sus momentos más especiales con la misa en honor a la Virgen de La Almoraima a las 12:00, celebrada al aire libre en el parque de la barriada. A partir de las 14:30, la fiesta continúa con una fiesta acuática de la espuma, paella popular y el concierto del artista local Emiliano, que pondrá la nota musical a la jornada.

San Roque

El Paseo Marítimo de Torreguadiaro (San Roque) será escenario de una cita original y divertida: el Loco Bingo, programado para las 21:00, que promete risas, premios y buen ambiente.

Los Barrios

Durante toda la jornada, el núcleo de Palmones (Los Barrios) acogerá un mercado artesanal, donde vecinos y visitantes podrán pasear entre puestos de artesanía y productos locales.

Algeciras

El Festival Latino, instalado junto a la plaza de toros de Algeciras, se despide con una programación variada:

19:30 — Animación infantil.

— Animación infantil. 22:00 — Tributo a Prince Royce, con la voz de Pablo Hernández , participante del programa La Voz.

— Tributo a Prince Royce, con la voz de , participante del programa La Voz. 23:00 — Show de animación cubana con regalos para el público.

— Show de animación cubana con regalos para el público. 23:30 — Concierto de Pablo de Juana y su orquesta .

— Concierto de . El evento pondrá su broche final a medianoche, tras una semana de ritmo y color.

Gibraltar

La Feria de Gibraltar pone punto y final a esta edición en el Victoria Stadium desde las 19:00, con atracciones, espectáculos y un ambiente festivo que no decae para la gran despedida con vecinos y visitantes.