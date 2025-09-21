Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 21 de septiembre

La jornada dominical del 21 de septiembre ofrece una completa agenda para todos los públicos en el Campo de Gibraltar: desde el avistamiento de aves y cetáceos en Tarifa, hasta competiciones deportivas en Algeciras y La Línea, pasando por un certamen artístico en Castellar. Además, el Mercado Artesanal Almoraima celebra su clausura con talleres, cuentacuentos y música.

Tarifa

La naturaleza vuelve a ser protagonista desde primera hora con el conteo de aves marinas y cetáceos desde la isla, una actividad que comenzará a las 7:45 en la Puerta de la Isla (requiere inscripción).

A las 10:00, el Paseo de la Alameda acogerá la carrera solidaria por la ELA, que convertirá las calles en un espacio de deporte y solidaridad.

Por la tarde, a las 16:00, la empresa Turmares organiza una salida en barco para la observación de cetáceos y aves marinas, con un 40% de descuento para los participantes.

Castellar

El arte toma protagonismo desde las 8:00 con el XIX Certamen de Pintura al Aire Libre, dirigido a menores de 18 años. La cita, organizada desde el Ayuntamiento, ofrecerá premios de 100 euros para las mejores obras.

El mercado de la Almoraima abrirá sus puertas a las 11:00, con un programa lleno de actividades hasta su clausura. A las 11:30 se celebrará un tour histórico guiado por Lucía Anaya, acompañado del cuentacuentos “En el bosque encantado” de la Asociación Cuentos de Tusitala.

El ambiente se animará a las 12:00 con las Danzas del Mundo, a cargo de la Asociación de Danzas Circulares de Ceuta Tingitana, y continuará a las 12:30 con los cuentos interactivos Recuerdos de La Almoraima, presentados por María del Mar Ortega Marchante.

De 13:00 a 17:00, los más pequeños podrán disfrutar de la ludoteca infantil con Navegantes de Esperanza.

La tarde acogerá una segunda sesión del cuentacuentos “En el bosque encantado” a las 16:30, antes de la fiesta de clausura, que tendrá lugar a las 17:30 con una nueva muestra de Danzas del Mundo.

El evento cerrará oficialmente sus puertas a las 18:00, poniendo fin a un fin de semana cargado de historia, cultura y convivencia.

Algeciras

El deporte y la cultura se combinan en la agenda de la ciudad. A las 12:00, el Polideportivo Municipal “Ciudad de Algeciras – Dr. Juan Carlos Mateo” acogerá la semifinal de la Copa Diputación de baloncesto, en la que el CB Algeciras se enfrentará al CB San Fernando.

La tarde dará paso al arte escénico: a las 19:00, el Box Levante – Centro Escénico del Estrecho acogerá la vídeo-performance “14 visiones”, inspirada en textos del místico sufí Ibn Arabí, con entrada a 12 euros (10 para socios).

A la misma hora, el Café Teatro celebrará una edición especial del Festival “Cortos con Leche”, apostando por el cine en formato breve.

La Línea

El fútbol será protagonista a las 19:00 en el Estadio Municipal, donde la Real Balompédica Linense se enfrentará al Ceuta B, en un encuentro que promete atraer a numerosos aficionados.