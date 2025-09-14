Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 14 de septiembre

El domingo 14 de septiembre, Tarifa se viste de devoción y espectáculo con la esperada procesión de la Virgen de la Luz y un show pirotécnico como broche de oro. La agenda del Campo de Gibraltar también incluye propuestas deportivas en La Línea con el V Giro ciclista, música y cultura internacional en el Festival de las Culturas, además de experiencias de turismo ornitológico y marítimo en Tarifa.

La Línea

Las calles linenses serán escenario desde primera hora de la mañana del V Giro Ciudad de La Línea, una prueba ciclista que recorrerá el municipio a partir de las 10:00, llenando de deporte y ambiente competitivo la jornada.

El Teatro Paseo de la Velada acogerá a las 11:30 el Ciclo “Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía II”, seguido de la entrega de premios de este mismo certamen, una oportunidad para reconocer el talento emergente de la región.

La programación multicultural del I Festival Internacional de las Culturas seguirá animando la Plaza Fariñas desde las 14:00 con la actuación de Super Pipes Band, de Escocia, a la que seguirá a las 14:30 Candombo, de Málaga, para dar paso a las 21:00 a la cumbia de Dos Lunas. La jornada concluirá con un show tradicional de Brasil, que pondrá el acento festivo e internacional a la cita.

En paralelo, las calles de La Línea continúan respirando arte con las actividades de Graffítivy, donde los artistas Sam3 y MariaDie muestran su creatividad con propuestas de arte urbano contemporáneo.

Tarifa

La naturaleza y la tradición marcan la jornada tarifeña. A las 11:00, desde el parking del Paraje Natural de Los Lances, partirá la salida ornitológica “Salvemos al chorlitejo patinegro”, una actividad de concienciación ambiental.

De forma paralela, a las 11:30 en el Observatorio de Cazalla, se celebrará una mañana de ponencias del Migbird, centrada en la migración de aves.

El mar también será protagonista con la salida en barco para observación de cetáceos y aves marinas, organizada por Turmares a las 16:00 desde el Puerto de Tarifa, que además ofrece un 40% de descuento a los participantes.

La feria de Tarifa continúa con sus actos más esperados. A las 13:00 en el recinto ferial, se vivirá un paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”, que refuerza el vínculo ecuestre de las fiestas.

La tarde estará marcada por la solemne procesión de la Santísima Virgen de la Luz Coronada, que recorrerá las calles de Tarifa a partir de las 19:30, congregando a vecinos y visitantes en un ambiente de devoción.

El cierre de la feria llegará a medianoche, a las 00:00 en el Campo Municipal de Fútbol “Antonio López Púa”, con un gran espectáculo de fuegos artificiales, que pondrá el broche de oro a días intensos de celebración.