Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 13 al 19 de octubre
Agenda
La comarca se llena de exposiciones, espectáculos teatrales, literatura y música para todos los gustos
Otoño en el Campo de Gibraltar: rutas de senderismo para descubrir la naturaleza de la comarca
Del lunes 13 al domingo 19 de octubre, el Campo de Gibraltar vuelve a ofrecer una agenda repleta de propuestas culturales y de ocio que recorren los siete municipios. Desde encuentros literarios hasta teatro, música en vivo, exposiciones, rutas históricas y gastronomía, la semana promete planes variados y llenos de creatividad.
Lunes 13 de octubre
- 12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
Martes 14 de octubre
- 18:00 | Centro de Salud, Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras dentro de las Jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
Miércoles 15 de octubre
- 19:00 | Unión Cultural Deportiva Linense, La Línea: Charla La Capilla Sixtina, con el profesor Mario Ocaña.
- 19:00 | Biblioteca de San Roque: Presentación del libro Nana Suena, de Olga Junquera.
- 20:00 | Boxes de Alcultura, Algeciras: Reunión del grupo A compás.
Jueves 16 de octubre
- 19:00 | Campus UCA, Algeciras: Proyección Alcultura Cinema: La receta perfecta.
- 21:00 | Paseo de La Velada, La Línea: Inauguración de Fotografía en la Calle, con la muestra de Óscar Carrasco, Rubén Vázquez, José Antonio Millán y Edward Linares.
Viernes 17 de octubre
- 17:00 | Sixties, Algeciras: Tardeos Retro: música española desde los 60’s hasta los 00’s.
- 17:30 | Biblioteca Municipal “Cronista de la Villa”, Los Barrios: Telethusa, XIII Ciclo de Escritores con la presentación del libro Tetas y miedo, de Alicia Morales.
- 18:30 | Centro Cultural Reina Sofía, Estación de Jimena: Teatro-comedia Socorro dolores.
- 20:00 | Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Inauguración de la exposición Los 5 sentidos y 1 pelo, de Vicente Ruiz y Esther Rubio (abierta hasta el 21 de noviembre).
- 20:30 | Contenedores rojos de la Dársena del Saladillo, Algeciras: Canciones con Pimienta: espectáculo de música, poesía e improvisación con Stewart Mundini y Alexis Díaz Pimienta.
Sábado 18 de octubre
- 9:30 | Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: I Congreso Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar.
- 11:00 | Explanada del Puerto, Tarifa: Jura de bandera para personal civil.
- 11:30 | Auditorio Millán Picazo, Algeciras: Encuentro Cofrade Comarcal “Capiroteando”: simposio Regímenes tributarios en hermandades y cofradías.
- 12:00 | Biblioteca Municipal “Cronista de la Villa”, Los Barrios: Telethusa presenta Nana Suena, de Olga Junquera.
- 12:00 | Biblioteca Municipal, Tarifa: Cuentacuentos La maga Lola Mento tiene mucho cuento.
- 13:30 | Parque de las Acacias, Algeciras: Copa de convivencia y concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara (La Línea) y la Banda Sinfónica Amando Herrero (Algeciras).
- 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: microteatros La adquisición e Íntimas confesiones, de Caricato Teatro.
- 20:00 | Teatro Municipal Alameda, Tarifa: Obra La Desmetamorfosis, de la compañía Ignacio Andreu.
- 20:30 | Montera Forum, Los Barrios: Una Noche en los 80’s con Modestia Aparte, La Frontera y La Guardia.
- 20:30 | Casa Leonora, Algeciras: Ensalada de palabras con Pimienta. Entrada + consumición: 15 €. Requiere reserva.
- 20:30 | Teatro Florida, Algeciras: Comedia Estamos en crisis… ¿y qué?, con Paco y Maite.
- Litoral de Sotogrande, San Roque: VI Regata Gastronómica Puerto Sotogrande Gourmet 2025.
- 21:00 | Palacio de Congresos y Exposiciones, La Línea: Concierto de Melody.
- 21:30 | Montera Forum, Los Barrios: Segunda sesión del concierto Una Noche en los 80’s.
Domingo 19 de octubre
- 10:00 | Tarifa: Visita guiada a la Necrópolis de los Algarbes.
- 19:00 | Teatro Florida, Algeciras: Obra El submarino, dirigida por Carlos Olalla.
También te puede interesar
Lo último