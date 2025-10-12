Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 13 al 19 de octubre

Del lunes 13 al domingo 19 de octubre, el Campo de Gibraltar vuelve a ofrecer una agenda repleta de propuestas culturales y de ocio que recorren los siete municipios. Desde encuentros literarios hasta teatro, música en vivo, exposiciones, rutas históricas y gastronomía, la semana promete planes variados y llenos de creatividad.

Lunes 13 de octubre

12:00 | Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.

Martes 14 de octubre

18:00 | Centro de Salud, Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras dentro de las Jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.

Miércoles 15 de octubre

19:00 | Unión Cultural Deportiva Linense, La Línea: Charla La Capilla Sixtina, con el profesor Mario Ocaña.

19:00 | Biblioteca de San Roque: Presentación del libro Nana Suena, de Olga Junquera.

20:00 | Boxes de Alcultura, Algeciras: Reunión del grupo A compás.

Jueves 16 de octubre

19:00 | Campus UCA, Algeciras : Proyección Alcultura Cinema: La receta perfecta.

21:00 | Paseo de La Velada, La Línea: Inauguración de Fotografía en la Calle, con la muestra de Óscar Carrasco, Rubén Vázquez, José Antonio Millán y Edward Linares.

Viernes 17 de octubre

17:00 | Sixties, Algeciras : Tardeos Retro: música española desde los 60’s hasta los 00’s.

17:30 | Biblioteca Municipal "Cronista de la Villa", Los Barrios: Telethusa, XIII Ciclo de Escritores con la presentación del libro Tetas y miedo, de Alicia Morales.

18:30 | Centro Cultural Reina Sofía, Estación de Jimena: Teatro-comedia Socorro dolores.

20:00 | Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Inauguración de la exposición Los 5 sentidos y 1 pelo, de Vicente Ruiz y Esther Rubio (abierta hasta el 21 de noviembre).

20:30 | Contenedores rojos de la Dársena del Saladillo, Algeciras: Canciones con Pimienta: espectáculo de música, poesía e improvisación con Stewart Mundini y Alexis Díaz Pimienta.

Sábado 18 de octubre

9:30 | Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque : I Congreso Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar.

: I Congreso Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar. 11:00 | Explanada del Puerto, Tarifa : Jura de bandera para personal civil.

: Jura de bandera para personal civil. 11:30 | Auditorio Millán Picazo, Algeciras : Encuentro Cofrade Comarcal “Capiroteando”: simposio Regímenes tributarios en hermandades y cofradías.

: Encuentro Cofrade Comarcal “Capiroteando”: simposio Regímenes tributarios en hermandades y cofradías. 12:00 | Biblioteca Municipal “Cronista de la Villa”, Los Barrios : Telethusa presenta Nana Suena, de Olga Junquera.

: Telethusa presenta Nana Suena, de Olga Junquera. 12:00 | Biblioteca Municipal, Tarifa : Cuentacuentos La maga Lola Mento tiene mucho cuento.

: Cuentacuentos La maga Lola Mento tiene mucho cuento. 13:30 | Parque de las Acacias, Algeciras : Copa de convivencia y concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara (La Línea) y la Banda Sinfónica Amando Herrero (Algeciras).

: Copa de convivencia y concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara (La Línea) y la Banda Sinfónica Amando Herrero (Algeciras). 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios : Otoño de Teatro: microteatros La adquisición e Íntimas confesiones, de Caricato Teatro.

: Otoño de Teatro: microteatros La adquisición e Íntimas confesiones, de Caricato Teatro. 20:00 | Teatro Municipal Alameda, Tarifa : Obra La Desmetamorfosis, de la compañía Ignacio Andreu.

: Obra La Desmetamorfosis, de la compañía Ignacio Andreu. 20:30 | Montera Forum, Los Barrios : Una Noche en los 80’s con Modestia Aparte, La Frontera y La Guardia.

: Una Noche en los 80’s con Modestia Aparte, La Frontera y La Guardia. 20:30 | Casa Leonora, Algeciras : Ensalada de palabras con Pimienta. Entrada + consumición: 15 €. Requiere reserva.

: Ensalada de palabras con Pimienta. Entrada + consumición: 15 €. Requiere reserva. 20:30 | Teatro Florida, Algeciras : Comedia Estamos en crisis… ¿y qué?, con Paco y Maite.

: Comedia Estamos en crisis… ¿y qué?, con Paco y Maite. Litoral de Sotogrande, San Roque : VI Regata Gastronómica Puerto Sotogrande Gourmet 2025.

: VI Regata Gastronómica Puerto Sotogrande Gourmet 2025. 21:00 | Palacio de Congresos y Exposiciones, La Línea : Concierto de Melody.

: Concierto de Melody. 21:30 | Montera Forum, Los Barrios: Segunda sesión del concierto Una Noche en los 80’s.

Domingo 19 de octubre