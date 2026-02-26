Así puedes ahorrar 100€ en tu declaración de la renta si tienes mascotas en Andalucía

Buenas noticias para los dueños de mascotas. A partir de la campaña de la Renta 2025 se han aprobado deducciones autonómicas en el IRPF por gastos veterinarios en animales de compañía. En el caso de Andalucía, los contribuyentes podrán deducirse el 30% de los gastos veterinarios de perros y gatos, con un límite máximo de 100 euros por contribuyente.

La medida supone un avance en el reconocimiento del bienestar animal dentro del ámbito fiscal y se aplicará exclusivamente en el tramo autonómico del IRPF.

¿Qué gastos de mascotas desgravan en Andalucía?

La deducción incluye principalmente:

Consultas y tratamientos veterinarios

Vacunación

Desparasitación

Identificación obligatoria (microchip)

Sin embargo, no son deducibles los gastos en alimentación, accesorios, peluquería o seguros para mascotas.

Requisitos para aplicar la deducción por mascotas

Para poder beneficiarse de esta deducción autonómica es necesario:

Ser el propietario registrado del animal.

del animal. Tener la mascota correctamente identificada según la normativa.

según la normativa. Conservar facturas oficiales y justificantes de pago de los gastos veterinarios.

Además, el animal debe cumplir con los requisitos legales de registro establecidos en Andalucía.

Excepciones profesionales

En los casos en los que el animal esté vinculado a una actividad económica, como perros de seguridad, pastoreo o cría profesional, ciertos gastos pueden deducirse como gastos propios de la actividad, independientemente de esta nueva medida autonómica.

Una medida autonómica

Esta deducción se aplica en el ámbito autonómico y no todas las comunidades han aprobado medidas similares. Andalucía ya ha confirmado el 30% hasta 100 euros, mientras que otras regiones estudian implementar incentivos parecidos.

Antes de presentar la declaración de la Renta 2025, conviene revisar la normativa específica vigente y asegurarse de cumplir todos los requisitos para aplicar correctamente esta deducción.