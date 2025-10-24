Todo sobre la Procesión Magna de Tarifa 2025: imágenes, itinerarios, seguridad y mucho más

Fotos del Jueves Santo en Tarifa: Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz

La ciudad de Tarifa vive este sábado, 25 de octubre, una jornada cargada de fervor y emoción con la celebración de la Procesión Magna Cristífera, un evento sin precedentes en el municipio que conmemora cincuenta años de fe, historia y hermandad.

La cita se enmarca dentro del Año Jubilar, proclamado por el Santo Padre como un tiempo de esperanza y encuentro espiritual. La Procesión Magna busca poner en valor el legado devocional, cultural y artístico de las hermandades tarifeñas, además de resaltar su papel como reflejo vivo de la sociedad local y su arraigo en el sentir del pueblo.

En esta ocasión, la procesión reunirá a más de 800 participantes entre cofrades, músicos y organizadores, en un recorrido pensado para mostrar de forma cronológica los pasajes más representativos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Las imágenes participantes

El recorrido estará encabezado y acompañado por siete pasos procesionales, que representan la riqueza imagenera de Tarifa y su profunda devoción popular.

Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto – Obra del sevillano José Manuel Bonilla Cornejo (1995), representa a Cristo orando en el Monte de los Olivos. Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli) – Tallado por Miguel J. Laínez Capote (1964), muestra a Cristo atado y coronado de espinas. Nuestro Padre Jesús Nazareno – Imagen del siglo XVII atribuida a José de Arce, una de las grandes devociones de la localidad. Santísimo Cristo de la Salud – Crucificado atribuido al sevillano Ignacio López (1682), iconografía de Cristo muerto y fuente de vida. Santo Cristo del Consuelo – Imagen renacentista del siglo XVI, de autor anónimo, llegada a Tarifa según la tradición desde el norte de África. Santo Cristo Yacente – Escultura de 1906 procedente de los talleres de Olot, actualmente en restauración por el artista barreño Manuel Jesús Márquez Real. Nuestra Señora de la Soledad de Santa María – Imagen documentada en 1642, restaurada por Pedro Manzano en 2008 y símbolo de la devoción mariana tarifeña. Nuestro Señor Jesucristo en su Santa Resurrección – Escultura reciente (2020) del artista onubense Abraham Ceada, que culminará el cortejo representando la victoria de Cristo sobre la muerte.

Fotos del Domingo de Ramos en Tarifa: El Medinaceli / VANESSA PÉREZ

Itinerario y horario

La Procesión Magna comenzará a las 17:00 desde la iglesia de San Mateo y recorrerá las principales calles del casco histórico, con un itinerario diseñado para permitir el encuentro de los pasos y su contemplación en puntos emblemáticos.

Recorrido completo:

San Mateo → Sancho IV el Bravo → Luz → General Vives / Peso → Colón → Santísima Trinidad (Iglesia de San Francisco) → Alcalde Juan Núñez → Carrera Oficial (Paseo de la Alameda, 18:10 h) → Guzmán el Bueno (Iglesia de la Inmaculada) → Plaza Hermanos Costaleros → Privilegios → Recogida en San Mateo (20:00 h).

Agrupaciones musicales:

Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz (apertura del cortejo).

Banda de Música Pintor Manuel Reiné de Tarifa (cierre).

Intervenciones musicales especiales en puntos señalados del recorrido.

Mapa informativo de la procesión Magna. / E.S.

Plan de seguridad y movilidad

La Policía Local de Tarifa ha elaborado un Plan de Seguridad específico para la jornada, que contará con diez agentes dedicados exclusivamente al control del evento, apoyados por diez miembros de Protección Civil y en coordinación con la Guardia Civil.

Se instalará un Puesto de Mando Avanzado en la carrera oficial (Paseo de la Alameda), y se habilitarán vías de evacuación para la rápida actuación de servicios sanitarios, bomberos y asistencia general.

Aparcamientos y lanzaderas:

Recinto ferial (junto al Estadio Municipal): aparcamiento y punto de salida de bus lanzadera.

(junto al Estadio Municipal): aparcamiento y punto de salida de bus lanzadera. Explanada del Lidl (entrada por Carretera de Algeciras): segunda zona de aparcamiento con lanzadera al centro desde la parada del Centro de Salud.

(entrada por Carretera de Algeciras): segunda zona de aparcamiento con lanzadera al centro desde la parada del Centro de Salud. Otros puntos habilitados: explanada tras el Cementerio y parking de autocaravanas junto a la Piscina Municipal.

Cambios en el tráfico:

Corte total de la calle Constitución.

de la calle Constitución. Filtro de vehículos en la calle Calzadilla de Téllez.

en la calle Calzadilla de Téllez. Doble sentido en la calle María Molina (sin confluencia).

en la calle María Molina (sin confluencia). Acceso al puerto solo por el muelle pesquero.

Fotos del Lunes Santo en Tarifa: Oración en el Huerto / Andrés Carrasco

Lo que debes saber antes de asistir

Se recomienda evitar el acceso al centro con vehículos particulares y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y voluntarios.

con vehículos particulares y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y voluntarios. Toda la información actualizada sobre horarios, itinerarios y servicios estará disponible en las redes sociales del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa y en la web oficial del Ayuntamiento.

del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa y en la web oficial del Ayuntamiento. Para incidencias o emergencias, se deberá contactar con los teléfonos habituales del 112 o la Policía Local.

Desde el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades se apela a la colaboración ciudadana para garantizar el correcto desarrollo de esta jornada de fe, cultura y patrimonio. Tarifa se prepara así para vivir una noche única, donde la devoción y la historia se encontrarán en las calles bajo el signo de la esperanza.