La Plaza Fariñas de La Línea acoge el “Market Halloween” con talleres, concursos y animación

La Plaza Fariñas de La Línea se transformará durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre en un espacio dedicado a la celebración de Halloween, con la celebración del “Market Halloween”. Este evento contará con puestos de artesanía, talleres dirigidos a distintos públicos, actividades de animación, juegos, concursos temáticos y una decoración especial que evocará el espíritu de la festividad.

Desde la delegación municipal de Comercio y Mercados, a cargo del concejal Alfonso Lozano, destacan que el objetivo principal es “impulsar la artesanía, fomentar el emprendimiento local y dinamizar la vida cultural y económica de la ciudad”.

El mercado estará abierto al público desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche, y se enmarca dentro de las múltiples iniciativas organizadas por el Ayuntamiento a lo largo del año.

Según Lozano, esta actividad “tiene especial importancia para el impulso de la vida cultural, la potenciación del atractivo turístico y el apoyo a la economía local, generando actividades que inciden directa e indirectamente sobre el comercio y la restauración del entorno”.

Con esta propuesta, la Plaza Fariñas se convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, ofreciendo una experiencia lúdica y cultural que busca consolidar la ciudad como un destino atractivo tanto para el ocio como para el consumo local.