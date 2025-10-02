Octubre y ya hay menús de Navidad: empieza la cuenta atrás

Aunque todavía queda para encender las luces y sacar el árbol, en el Campo de Gibraltar la Navidad ya se sirve en bandeja. Desde principios de septiembre algunos locales habían publicado sus menús navideños, que ahora inundan las redes sociales y marcan el inicio de la temporada de celebraciones.

La Línea

En La Línea, el restaurante Bitácora propone tres menús que oscilan entre 45 y 55 euros, con platos como ramen de puchero, caldereta de pescados y mariscos, paté de ave con frutos rojos, chipirones en su tinta o solomillo de cerdo relleno de salvia y provoleta. Todos incluyen la bebida durante el evento.

También en la ciudad, la Arrocería Adrián Cortés despliega cuatro opciones, desde 38 hasta 48 euros. Entre los entrantes aparecen patés, croquetas, chicharrones y tablas de quesos, mientras que los principales ofrecen alternativas como secreto ibérico, gallineta sobre arroz wakame, lubina con arroz negro o solomillo de vaca madurada. La bebida y los minipostres están garantizados en todas las propuestas.

En el Universo de Las Tapitas destacan dos menús: uno más económico, de 35 euros, con embutidos, gambas y carrillada ibérica, y otro más completo, de 45 euros, con solomillo en salsa a la pimienta, albóndigas en salsa de almendras o choco frito. Los postres incluyen tartas y dulces navideños.

Algeciras

Por su parte, en Algeciras, La Barra de Jose mantiene dos menús de 39 euros con ensaladilla rusa, croquetas del puchero, langostinos, cazón, calamares, choco frito, carrillada y presa ibérica, además de bebida incluida y la primera copa a precio reducido.

En Q-ro’s, la propuesta llega con barra libre durante la comida. El primer menú, de 44 euros, incluye ensaladilla rusa, surtido ibérico, croquetas, choco frito y secreto ibérico. El segundo, de 48 euros, añade tabla de quesos, langostinos, pulpo, carrillada y un cachopo de la casa.

Con estas propuestas, la cuenta atrás hacia la Navidad ya no empieza con el calendario de Adviento, sino con las reservas para disfrutar de las comidas y cenas que pronto llenarán las mesas de la comarca. Esto es solo el comienzo.