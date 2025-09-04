El pianista algecireño Diego Valdivia ofrece un concierto en Estepona antes de su gira por Estados Unidos

El verano va tocando a su fin y en Estepona hay una cita musical muy especial. El pianista y compositor algecireño Diego Valdivia actuará el viernes 5 de septiembre en la Plaza del Reloj a las 21:00 con su espectáculo “Aires del Sur”, una propuesta que combina la fuerza del flamenco con la elegancia del piano de cola, en uno de los conciertos que forman parte de su gira previa a su primera visita a Estados Unidos.

Valdivia no estará solo sobre el escenario. Le acompañarán Daniel Valenzuela, guitarrista y productor musical; Yolanda Pozo, a la percusión; y los bailaores Mario de los Santos y Judit de la Rosa, quienes añadirán la pasión del baile flamenco al espectáculo. Juntos, ofrecerán un repertorio que mezcla composiciones propias con versiones de clásicos inmortales como Leyenda del Tiempo o Entre Dos Aguas, de Paco de Lucía.

Con más de 500 conciertos realizados en los últimos años y habiendo llevado su música a festivales internacionales como el Antalya Piano International Festival (Turquía) o la Spring Culture de Bahréin, Diego Valdivia se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la fusión musical con raíces andaluzas. Su versión al piano del tema principal de Juego de Tronos fue distinguida en Londres como la mejor del mundo, lo que le dio aún mayor proyección internacional.

Natural de Algeciras, Valdivia comenzó su historia musical a los 5 años, cuando recibió de Reyes un pequeño teclado Casio con el que empezó a tocar de oído melodías de dibujos animados. A los 9 años ingresó en el Conservatorio de Grado Medio Paco de Lucía, donde completó sus estudios a los 12. Desde entonces, compone y crea sus propios temas, al tiempo que compagina su carrera artística con su profesión de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Galardonado en 2021 con el Premio Novia del Sol a la Cultura en Algeciras y nombrado en 2022 Embajador de la Comarca del Campo de Gibraltar, el pianista encara estos últimos conciertos del verano con la vista puesta en su próxima aventura internacional: una gira por Estados Unidos que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria.