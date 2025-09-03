Palmones a pie de playa: dos experiencias gastronómicas que no puedes perderte

Si hay un plan perfecto este verano en el Campo de Gibraltar, es disfrutar de una comida frente al mar. En Palmones (Los Barrios), la oferta gastronómica a pie de playa se limita a dos lugares únicos: Chiringuito El Garito y Restaurante Casa Mané, ambos con propuestas que combinan sabor y entorno.

Chiringuito El Garito

Con una puntuación de 4,2 estrellas, El Garito se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes del pescado fresco y las ensaladas mediterráneas. “El Garito, ubicado en la pintoresca desembocadura del río Palmones, es un destino gastronómico imprescindible. Sus platos son auténticos, sabrosos y elaborados con productos de la región. El ambiente es acogedor y relajado, perfecto para disfrutar de una comida en contacto con la naturaleza. Sin duda, un lugar que repetiría sin pensarlo”, asegura uno de sus visitantes, otorgándole 5/5 estrellas.

Plato de El Garito. / E.S.

Los clientes destacan la atención del personal: “Que personal más atento y único. Nos atendió un chico muy risueño y lleno de alegría que te la contagia en todo momento, nos ha hecho sentir cómodos y relajados. Hay que repetir todas las veces que uno pueda”. La localización también es un punto fuerte: “Estás comiendo viendo cómo se funde el río con la bahía de Algeciras, con el Peñón de Gibraltar al fondo. Todo lo que sale de la cocina está para chuparse los dedos: pescaíto frito, tartar de atún fresco y arroces riquísimos”.

Restaurante Casa Mané

Con una valoración de 4,5 estrellas, Casa Mané es la otra opción a pie de playa en Palmones, ofreciendo una experiencia gastronómica de categoría. “En frente del mar, con esas vistas que ya por sí solas valen la visita, está Mané, un restaurante de categoría donde se come de maravilla. Desde que entras, el local se nota cuidado, limpio y con ese puntito bonito que te hace sentir a gusto. La comida… fresca y de calidad”, explica un comensal.

Plato de Casa Mané. / E.S.

El restaurante combina productos del mar y carnes de caza con un servicio atento y profesional. “Se han dado hoy todas las condiciones para que haya tenido una cena perfecta. La atención ha sido impecable, profesional, amable, cercana. Productos de extrema calidad y correctamente cocinados y presentados. Además, al lado del mar. Gracias por esta experiencia”, añade otro visitante. Entre los platos más destacados se encuentran el bogavante, el centollo y pescados frescos de la zona, todos servidos con esmero y buen gusto.

Así, Palmones ofrece dos lugares para comer frente al mar, cada uno con su estilo propio: un chiringuito relajado y acogedor, y un restaurante elegante con vistas espectaculares. Dos opciones que garantizan que cualquier comida a pie de playa se convierta en un recuerdo inolvidable.