El otoño teatral llena de vida cultural el Pósito de Los Barrios

Los Barrios se prepara para vivir un intenso otoño cultural con la llegada de un ciclo teatral que se extenderá desde octubre hasta diciembre en la sala teatral del edificio Pósito. La programación, patrocinada por la Diputación Provincial de Cádiz y con la colaboración del Ayuntamiento barreño, ofrece un total de 11 representaciones gratuitas dirigidas tanto a público adulto como infantil.

Las funciones comenzarán el sábado 4 de octubre con el monólogo Los días de la nieve, a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru. La compañía Malaje Solo continuará la programación el martes 7 con Ahora mismito, una obra matinal pensada para el alumnado de secundaria.

La cita del sábado 18 de octubre estará protagonizada por Microteatros: la adquisición-íntimas-confesiones, de la compañía Caricato Teatro, mientras que el 25 llegará Avíos para el puchero, de Intrusas Teatro, con participación local de la actriz barreña Paola Guerra.

Programación de teatro. / E.S.

Noviembre se presenta como el mes más intenso, con cinco representaciones. El día 7 abrirá la Asociación Marearte con El Velatorio, seguida el 14 por Pequeñece, de La Levantera Teatro. El sábado 15 será el turno del público infantil con La sonrisa del lagarto, de Basurilla. El viernes 21 volverá Malaje Solo con Tuyo Cid y el sábado 29 cerrará el mes un ciclo de monólogos breves a cargo de los Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru.

El programa concluirá el sábado 13 de diciembre con En un lugar de la granja, espectáculo infantil de Arte Fusión Títeres, que pondrá el broche final a un calendario diseñado para atraer a espectadores de todas las edades.

Las representaciones se celebrarán a partir de las 19.30, salvo la función del 7 de octubre, prevista a las 12.00. Las entradas, de carácter gratuito, deberán recogerse en la delegación de Cultura o en la biblioteca municipal, en horario de 8.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. La retirada se habilitará unos días antes de cada función, siguiendo un calendario establecido.

Con esta programación, Los Barrios refuerza su compromiso con la cultura y el teatro como espacios de encuentro y disfrute ciudadano durante este otoño.