El otoño teatral de Los Barrios arranca con 'Los días de la nieve'

Los Barrios da hoy lunes el pistoletazo de salida a su ciclo cultural 'Un otoño de teatro', una cita que llenará de vida la sala del edificio Pósito durante las próximas semanas. La concejala delegada de Cultura, Cristina Marchante, anunció que desde este lunes 29 de septiembre, los vecinos pueden retirar de forma gratuita sus entradas para la primera representación: Los días de la nieve, de la Asociación Cultural Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru, que subirá al escenario el próximo sábado 4 de octubre a las 19:30.

Las localidades se reparten en la biblioteca municipal, en horario de mañana y tarde (de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00). El aforo es limitado, por lo que se recomienda a los interesados acudir con antelación.

La obra, un intenso monólogo, entrelaza la memoria histórica con la emoción poética. A través de Josefina, costurera que trabaja en el vestido de una clienta desconocida, se desgrana una historia de amor y resistencia que evoca la figura de Miguel Hernández. Según su autor, la pieza busca mostrar "lo que su tiempo y nuestro tiempo comparten: la alegría y el dolor de la historia".

El montaje llega a Los Barrios con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento, que apuestan por acercar propuestas culturales de calidad al municipio.

Con este estreno, la villa barreña se prepara para un otoño donde la palabra y la interpretación serán protagonistas. Un ciclo que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la memoria, la esperanza y el poder sanador del teatro.