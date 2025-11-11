One More Chapter: el club de lectura que crece en Limbo

En el corazón de Algeciras, el bar Limbo se ha convertido en el punto de encuentro de One More Chapter, un club de lectura que ha transformado la afición por los libros en una auténtica comunidad literaria.

“La idea surgió tras el descanso de verano de otro club en el que estábamos. Cada una propuso un libro de un género distinto, y nos dimos cuenta de que lo que más disfrutábamos era descubrir historias nuevas que quizá nunca habríamos elegido por nuestra cuenta”, explica Tamara Lozano, una de las fundadoras y miembro más activo del grupo.

Aunque la semilla se plantó en el verano de 2024, el proyecto tomó forma en abril de 2025, cuando cinco amigas decidieron organizar sus lecturas conjuntas y abrir el grupo a nuevos lectores. “Ahora mismo Jess y yo somos las más implicadas de las fundadoras, pero el club crece cada mes. Hemos creado una pequeña familia lectora”, cuenta Tamara.

El funcionamiento de One More Chapter está cuidadosamente estructurado. Cada mes, los miembros —unos 15 activos— proponen diferentes títulos y votan el que se leerá, procurando variar los géneros para salir de la rutina. “Buscamos salir de nuestra zona de confort. Yo, por ejemplo, solía leer solo fantasía y romance, pero gracias al club descubrí la literatura japonesa. Es lenta, pero muy bonita”, añade.

Una vez elegido el libro, se divide en metas semanales que se comentan tanto en las reuniones presenciales como en los distintos grupos de WhatsApp que mantienen la actividad organizada: uno general, otro de votaciones, otro del libro en curso y un último llamado “spoilers”, para quienes no pueden asistir al encuentro pero quieren participar en el debate.

Las reuniones se celebran en Limbo, el conocido bar del centro de Algeciras que se ha convertido en el refugio literario del grupo. “Hablamos del libro, pero también de otros autores, de adaptaciones, de nuestras lecturas personales. Al final, se crea una amistad real”, afirma Tamara.

Aunque el club comenzó siendo completamente femenino, pronto se abrió a todos los públicos. “Curiosamente, los chicos son los que más comentan sobre los libros románticos y los chismorreos literarios”, bromea Tamara entre risas.

Los géneros que se leen son tan variados como los gustos de sus integrantes: fantasía, thriller, literatura japonesa, paranormal o ciencia ficción. Este mes, por ejemplo, se adentran en un mundo postapocalíptico invadido por alienígenas.

Quienes quieran unirse pueden hacerlo escaneando el QR disponible en su perfil de Instagram o a través del enlace que comparte cualquier miembro del club. Aun así, la mayoría llega por una vía más tradicional: el boca a boca.

Más allá de las lecturas, One More Chapter se ha convertido en un punto de encuentro donde los libros son solo el principio de la conversación. Un espacio para leer, debatir, reír y, sobre todo, añadir un capítulo más a la historia de la amistad y la cultura en Algeciras.