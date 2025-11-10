Bahía de Letras celebra el Día de las Librerías con un 5% de descuento y una selección especial para todos los lectores

Este martes 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías y desde Bahía de Letras, en el centro de Algeciras y Palmones (Los Barrios), quieren invitar a todos los lectores a disfrutar de esta jornada con el 5% de descuento en todos sus libros, el máximo permitido por ley. “Es una buena oportunidad para adelantar regalos o darse un capricho lector, porque no habrá descuentos en Navidad ni por el Black Friday”, explica Isabel Gil, dependienta de la librería.

Gil recuerda que, aunque en el Black Friday algunos títulos aparecen rebajados, “se debe a que las propias editoriales seleccionan ciertos libros, normalmente de bolsillo, a los que aplican ese precio especial”. La librería, que abre de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los sábados solo por la mañana, mantiene viva la tradición de comprar y leer en papel gracias a una clientela fiel, muchos de ellos antiguos compradores de la histórica librería Beta.

"Tenemos una base de lectores muy fiel, sobre todo adultos, pero también notamos que cada vez más jóvenes, sobre todo mujeres, se acercan a la literatura romántica y de fantasía", comenta Gil, quien asegura que las novelas histórica, de intriga e infantil siguen siendo lo más vendido.

Isabel Gil, de Bahía de Letras, atendiendo a una clienta. / Claudio Palma

Recomendaciones para adultos

Hamnet , de Maggie O’Farrell: Una novela sobre la pérdida y el amor que inspiró a Shakespeare para escribir Hamlet. Esta nueva edición ilustrada “tiene muy buena pinta”, apunta Isabel.

Una novela sobre la pérdida y el amor que inspiró a Shakespeare para escribir Hamlet. Esta nueva edición ilustrada “tiene muy buena pinta”, apunta Isabel. El fin de ninguna parte , de Israel Díaz Reinado: Ambientada en Algeciras, narra la misteriosa desaparición de una persona en la playa. “Es de un autor gaditano, y creo que puede gustar mucho aquí”, destaca la dependienta.

Ambientada en Algeciras, narra la misteriosa desaparición de una persona en la playa. “Es de un autor gaditano, y creo que puede gustar mucho aquí”, destaca la dependienta. Alí Bey , de Antonio Torremocha: Ficción inspirada en el célebre viajero algecireño que se hizo pasar por árabe para recorrer el mundo. “A nuestros clientes les encanta la novela histórica, y este autor, también de Algeciras, es garantía de rigor y calidad”.

Ficción inspirada en el célebre viajero algecireño que se hizo pasar por árabe para recorrer el mundo. “A nuestros clientes les encanta la novela histórica, y este autor, también de Algeciras, es garantía de rigor y calidad”. El puente donde habitan las mariposas , de Nazareth Castellanos: Una obra que combina psicología y neurociencia para reflexionar sobre la salud mental. “Se lo está llevando mucha gente; está disponible en tapa blanda y en tapa dura”, explica Gil.

Una obra que combina psicología y neurociencia para reflexionar sobre la salud mental. “Se lo está llevando mucha gente; está disponible en tapa blanda y en tapa dura”, explica Gil. Los tres mundos, de Santiago Posteguillo: La esperada tercera parte de la saga de Julio César. “Se está vendiendo muchísimo; es un regalo perfecto para estas fiestas”, afirma.

Recomendaciones juveniles

Binding 13 , de Chloe Walsh: Una historia de amor y crecimiento ambientada en el mundo deportivo. “Es juvenil, pero más hacia adulto”, comenta Isabel.

Una historia de amor y crecimiento ambientada en el mundo deportivo. “Es juvenil, pero más hacia adulto”, comenta Isabel. De sangre y ceniza , de Jennifer L. Armentrout: Un clásico del género romantasy que mezcla acción, pasión y fantasía. “Sigue siendo de los más demandados”.

Un clásico del género romantasy que mezcla acción, pasión y fantasía. “Sigue siendo de los más demandados”. Alchemised , de SenLinYu: Una propuesta más seria y oscura, centrada en la magia. “Tiene muy buena pinta”, asegura Gil.

Una propuesta más seria y oscura, centrada en la magia. “Tiene muy buena pinta”, asegura Gil. Amigo invisible , de Sophie Jomain: Una historia de amor y amistad presentada en formato de calendario de adviento, con un capítulo por día. “El año pasado este formato llegó al juvenil y este año incluso al infantil”.

Una historia de amor y amistad presentada en formato de calendario de adviento, con un capítulo por día. “El año pasado este formato llegó al juvenil y este año incluso al infantil”. Cuatro lunas, de Laura Gallego: Un relato de fantasía sin contenido sexual, ideal para lectores de 12 a 14 años. “Perfecto para quienes empiezan a adentrarse en el género”, destaca.

Isabel Gil, dependienta de Bahía de Letras, con las recomendaciones para adultos. / Claudio Palma

Recomendaciones infantiles

¿A qué sabe la luna? , de Michael Grejniec: Un clásico atemporal que enseña valores como la cooperación y la amistad. “Es un libro precioso”, dice Gil.

Un clásico atemporal que enseña valores como la cooperación y la amistad. “Es un libro precioso”, dice Gil. Valiente , de Esther Oñate: Una historia sobre la adopción de animales que transmite respeto y amor hacia ellos. “Lo he escogido por su temática; es genial para enseñar a respetar a los animales”, añade.

Una historia sobre la adopción de animales que transmite respeto y amor hacia ellos. “Lo he escogido por su temática; es genial para enseñar a respetar a los animales”, añade. Los rescatadores mágicos , de Sabrina Catdoor: Fantasía ideal para primeras lecturas, tanto de niños como de niñas. Forma parte de una colección muy popular entre los pequeños lectores.

Fantasía ideal para primeras lecturas, tanto de niños como de niñas. Forma parte de una colección muy popular entre los pequeños lectores. El nuevo viaje de El Principito , de Eloy Moreno: Una reinterpretación del clásico con nuevas enseñanzas y bellas ilustraciones. “Son cuentecitos preciosos, con el toque característico del autor”, comenta Gil.

Una reinterpretación del clásico con nuevas enseñanzas y bellas ilustraciones. “Son cuentecitos preciosos, con el toque característico del autor”, comenta Gil. Los héroes del tiempo, de Jara Santamaría: Aventura y mitología para los más pequeños, en la línea de Percy Jackson. “Perfecto para quienes buscan acción y héroes jóvenes”.

Bahía de Letras continúa siendo un punto de encuentro para los amantes de los libros en el Campo de Gibraltar. Además, la librería organiza presentaciones literarias, tanto en Algeciras —las menos por su espacio reducido— como en Palmones. El próximo 21 de noviembre, en el local de la calle Rocha, Tula Fernández presentará su obra Cinco cartas portuguesas.

Con propuestas para todas las edades y una atención cercana, la librería invita a celebrar el Día de las Librerías como se merece: descubriendo nuevas historias y apoyando el comercio local.