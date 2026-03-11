Es oficial: vuelve Paquita Salas

La icónica serie Paquita Salas volverá con nuevos episodios. Así lo confirmaron sus creadores, Javier Ambrossi y Javier Calvo, durante su paso por la alfombra roja del Festival de Malaga, donde acudieron como productores de la película Mi querida señorita.

La noticia llegó de forma espontánea ante los medios cuando los periodistas comenzaron a preguntarles por el futuro de la popular representante de actores interpretada por Brays Efe.

“¡Paquita, Paquita!”: la serie que sigue conquistando al público

Durante el encuentro con la prensa, Ambrossi bromeó sobre cómo el personaje sigue persiguiéndoles allá donde van. “En esta alfombra es lo que más me han dicho: ‘¡Paquita, Paquita!’. Ya me dicen Paquita en vez de Javi”, comentó entre risas.

Fue entonces cuando Calvo confirmó claramente lo que muchos fans esperaban: la serie regresará. “Volverá”, afirmó de forma contundente.

Un regreso que podría llegar cuando menos se espere

Aunque no se dieron detalles concretos sobre fechas o plataforma, Ambrossi dejó caer una pista que ha disparado las expectativas entre los seguidores de la ficción: “El día menos pensado habrá nuevo paquitazo”.

La serie Paquita Salas, creada por Los Javis, se convirtió en un fenómeno de culto tras su estreno, destacando por su humor ácido, su retrato del mundo del espectáculo y sus cameos de numerosas figuras del cine y la televisión española.

Con este anuncio, todo apunta a que el universo de Paquita Salas volverá a abrir sus puertas muy pronto, para alegría de sus seguidores.