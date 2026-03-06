El histórico ‘Ali Oli’ recibe el reconocimiento de Establecimiento con Solera del Carnaval de Algeciras

El Carnaval también rinde homenaje a los lugares que forman parte de la historia cotidiana de la ciudad. La mítica Cafetería Correos 'Ali Oli' ha sido distinguida con el reconocimiento de “Establecimiento con Solera” del Carnaval Especial 2025, un galardón que pone en valor su trayectoria y su arraigo en la vida social de Algeciras.

La entrega de esta distinción reconoce a un negocio que, con el paso de los años, ha logrado consolidarse como uno de los espacios más conocidos y queridos de la ciudad, donde vecinos y visitantes se reúnen a diario para compartir café, conversaciones y tradición.

Un negocio con historia en el corazón de Algeciras

La cafetería fue fundada por José Ruano Gago, quien sentó las bases de un establecimiento que pronto se convirtió en un referente gastronómico y social. Actualmente, el negocio continúa su andadura bajo la dirección de Catalina González García, que ha sabido mantener la esencia del local y preservar su identidad.

Catalina Gómez García, dueña de 'Ali Oli'

Uno de los grandes atractivos del Ali Oli son sus tradicionales bocadillos, además de la calidad de sus productos y el trato cercano que caracteriza a su equipo, elementos que han contribuido a que el establecimiento siga siendo un punto de encuentro habitual para distintas generaciones de algecireños.

Un símbolo de la vida social y gastronómica local

El reconocimiento como Establecimiento con Solera pone en valor no solo la longevidad del negocio, sino también su papel dentro del tejido social y gastronómico de la ciudad. A lo largo de los años, la cafetería ha sido escenario de innumerables encuentros entre amigos, familias y trabajadores del entorno.

Con este homenaje, el Carnaval de Algeciras destaca la importancia de preservar estos espacios que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y que contribuyen a mantener viva su identidad y su tradición.