Última oportunidad: la noche de flamenco más mágica de Tarifa que desaparecerá hasta 2026

Las palmeras se mecen con la brisa del Estrecho, el sol comienza a descender tiñendo el cielo de naranja y África se recorta en el horizonte mientras las primeras notas de una guitarra flamenca rompen el silencio. No es un sueño: es la última noche de flamenco de la temporada en el hotel Hurricane de Tarifa, y sucederá este miércoles 15 de octubre.

Cuando el resto de España se adentra en el otoño, este rincón del sur se empeña en detener el tiempo. Cada miércoles, desde las 19:00, el chiringuito del hotel se transforma en un escenario único donde Alba Olmedo y Nano de Marbella se acompañan de cantaores y bailaoras para ofrecer algo que sus propios organizadores confiesan: "No se puede explicar, solo sentir".

Flamenco con sabor a eterno verano

La propuesta del Hurricane, en el kilómetro 78 de la N-340, ha conquistado a locales y visitantes por su atmósfera especial: flamenco entre palmeras, con vistas al continente africano. Una combinación difícil de encontrar en cualquier otro rincón del mundo. "¿Dónde más puedes disfrutar de flamenco rodeado de palmeras?", se preguntan desde el establecimiento, conscientes de la singularidad de su propuesta.

La experiencia va más allá del espectáculo. Tras el tablao improvisado bajo los árboles, los asistentes pueden prolongar la velada con una cena bajo las estrellas, con los jardines, la piscina iluminada y el mar como telón de fondo. Una forma íntima y con alma de vivir el arte más genuino de Andalucía.

Se acaba el tiempo

Este miércoles será la última cita hasta la próxima temporada. El hotel cierra así un ciclo de tardes mágicas que han convertido sus "Miércoles de Flamenco" en uno de los secretos mejor guardados —y más compartidos— de Tarifa.

Desde el Hurricane lo tienen claro: "Lo único que te podemos decir es: no te lo pierdas. Ven a vivirlo tú mismo". Y es que hay experiencias que no se leen, se viven. Esta es la última oportunidad del año.