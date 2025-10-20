Neon Wine & Art: el nuevo taller que ilumina las noches de Tarifa con arte y vino

Tarifa se prepara para un otoño diferente con la llegada de Neon Wine & Art, una iniciativa que promete llenar de color y creatividad las noches más tranquilas del año. Cada miércoles, desde el 22 de octubre, La Surfería se transforma en un pequeño estudio de arte donde los asistentes pueden disfrutar de una experiencia única: pintar bajo luces neón mientras brindan con una copa de vino.

El evento, que se celebra de 20:00 a 23:00 en colaboración con Pinto&Tinto, busca ofrecer una alternativa cultural y social tanto a locales como a visitantes. Más allá del ocio, Neon Wine & Art nace con la intención de mantener viva la esencia creativa de Tarifa fuera de la temporada alta, fomentando un espacio de encuentro donde el arte y la comunidad se dan la mano.

En un entorno caracterizado por su energía veraniega, esta propuesta se presenta como una forma de seguir celebrando la vida cultural durante los meses de otoño e invierno. Con pinceles, copas y buena música, los participantes encuentran en La Surfería un refugio vibrante para dejar volar la imaginación y conectar con otros amantes del arte.

Neon Wine & Art representa una de las nuevas corrientes culturales que están floreciendo en Tarifa: experiencias con alma local que combinan arte, gastronomía y sostenibilidad para demostrar que la creatividad no entiende de temporadas.