Dónde comer en Tarifa: tres locales con encanto entre 30 y 40 euros por persona

Tarifa, con su aire bohemio y su mezcla entre el Atlántico y el Mediterráneo, no solo conquista por sus playas y su ambiente. Su oferta gastronómica se ha consolidado en los últimos años como una de las más atractivas del Campo de Gibraltar. Entre la multitud de bares y restaurantes, tres nombres destacan por su propuesta cuidada, su atención cercana y una experiencia culinaria que no supera los 40 euros por persona: Malcriado, La Bonita Tarifa y La Morena.

Malcriado

Calle Melo – 4,9 estrellas

“Local super agradable con una pequeña terraza en una calle algo escondida, que es parte de su encanto”, comenta un cliente habitual. En Malcriado, la discreción de su ubicación contrasta con la personalidad de su cocina. Su chef y dueño, Víctor, no solo prepara platos que sorprenden, sino que también comparte su pasión con los comensales. “Conversación culinaria con el Chef y dueño Víctor. Nos invitó un digestivo andaluz buenísimo”, recuerda una pareja que cenó allí.

Entre los imprescindibles, destacan el tataki de atún, las croquetas de quisquillas y el tiradito. “Todo bastante rico, pero destacaría el tataki, las croquetas y el pan”, añade otro visitante. El restaurante también recibe elogios por su atención al detalle: “Especial cuidado con comensales celíacos. Adaptaron e indicaron los platos que eran aptos para celíacos”, destacan en una reseña.

Con una carta variada, una selección de vinos locales y un ambiente acogedor, Malcriado es el equilibrio perfecto entre lo moderno y lo tradicional, entre la cocina de autor y el sabor de siempre.

La Bonita Tarifa

Calle Santa Teresa de Jesús – 4,6 estrellas

“Espectacular de bueno todo. Parada forzosa para selectos paladares”, afirma un cliente que repite cada año. La Bonita Tarifa ha sabido ganarse un público fiel gracias a una propuesta sorprendente que mezcla producto andaluz con técnicas contemporáneas.

Desde la ensaladilla con atún rojo hasta las alcachofas con sashimi, cada plato cuenta una historia. Pero hay uno que se lleva todos los elogios: el magret de pato con tuétano y yema de trufa. “No hay palabras para describirlo, hay que probarlo para entenderlo”, asegura uno de los comensales.

El ambiente también suma puntos. “El servicio es de 10, y el patio súper agradable. Fuimos dos noches seguidas, y volveremos cada año”, destaca una pareja. Una cena aquí ronda los 35 euros por persona, pero la experiencia culinaria y la atención del equipo hacen que valga cada euro.

La Morena

Plaza de la Paz – 4,6 estrellas

En una pequeña plaza del centro histórico se esconde La Morena, un restaurante que sorprende por su equilibrio entre cocina tradicional y toques de fusión. “Diría que es el restaurante que más me ha sorprendido en Tarifa… el mejor tartar que he probado aquí ha sido en este sitio”, afirma uno de sus clientes.

Su carta, basada en producto fresco y local, ofrece platos como el ceviche, el saam de cazón o las croquetas de cecina. “Nos atendió un camarero super amable, nos explicó cada plato y nos adaptó el menú por intolerancias”, apunta una pareja satisfecha.

El encanto del lugar también juega a favor. “Un sitio con muchísimo encanto en pleno corazón de Tarifa. Cada plato sorprende. El ambiente es muy agradable, con una decoración cuidada y un trato cercano”, resumen desde otra reseña.

Tarifa, sabor y esencia

Tres restaurantes, tres estilos, y un denominador común: el amor por la cocina bien hecha y el trato cercano. Ya sea la elegancia escondida de Malcriado, la explosión de sabores de La Bonita o la creatividad fresca de La Morena, Tarifa demuestra que su esencia no solo se siente en el viento… también se saborea.