El Museo Cruz Herrera de La Línea acoge un curso de iniciación a la fotografía en noviembre
“Enfoque”, impartido por Sergio Rodríguez, se celebrará el sábado 15 de noviembre en la sala multiusos del museo
Paula Villuendas gana el certamen "Mi rincón favorito de La Línea de la Concepción"
La sala multiusos del Museo Cruz Herrera de La Línea se convertirá en el escenario del curso de iniciación a la fotografía "Enfoque", que se impartirá el sábado 15 de noviembre. La actividad, dirigida por Sergio Rodríguez, se desarrollará de 10:00 a 14:00 y está pensada para quienes deseen acercarse al mundo de la fotografía de manera práctica y accesible.
Las inscripciones pueden formalizarse enviando un correo electrónico a multiedia@sergiorodriguez.eu o a través del número de WhatsApp 609549205.
Esta propuesta forma parte de la programación del Área Municipal de Promoción Social, Cultural y Digital para el mes de noviembre, destinada a fomentar la participación ciudadana en actividades culturales y formativas.
