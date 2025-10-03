El Museo Cruz Herrera de La Línea acoge un curso de iniciación a la fotografía en noviembre

La sala multiusos del Museo Cruz Herrera de La Línea se convertirá en el escenario del curso de iniciación a la fotografía "Enfoque", que se impartirá el sábado 15 de noviembre. La actividad, dirigida por Sergio Rodríguez, se desarrollará de 10:00 a 14:00 y está pensada para quienes deseen acercarse al mundo de la fotografía de manera práctica y accesible.

Las inscripciones pueden formalizarse enviando un correo electrónico a multiedia@sergiorodriguez.eu o a través del número de WhatsApp 609549205.

Esta propuesta forma parte de la programación del Área Municipal de Promoción Social, Cultural y Digital para el mes de noviembre, destinada a fomentar la participación ciudadana en actividades culturales y formativas.