La merienda vuelve con fuerza: una tradición saludable que celebra su día nacional

El 22 de octubre se celebra el Día Nacional de la Merienda, una fecha que busca devolver protagonismo a una de las costumbres más entrañables y saludables de la cultura española. La iniciativa parte del grupo Rodilla, cadena artesana de restauración fundada en Madrid hace 86 años, que quiere reivindicar los beneficios nutricionales y emocionales de esta pausa diaria.

En una sociedad donde más del 57 % de los adultos sufre sobrepeso y el 6,7 % padece ansiedad relacionada con la alimentación emocional, la nutricionista María Kindelán subraya la importancia de no saltarse esta comida: “La merienda no es un simple capricho, sino un momento clave del día que influye directamente en nuestro bienestar y en la calidad del descanso nocturno”.

Kindelán explica que mantener este hábito ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y a evitar los bajones energéticos y emocionales que suelen aparecer a media tarde. “Saltarse la merienda o elegir opciones desequilibradas provoca un crash glucémico, una caída de energía que activa el cortisol y el hambre descontrolado (por acción de la grelina). Este desequilibrio se traduce en irritabilidad, falta de concentración y atracones nocturnos”, añade la especialista.

Desde Rodilla, su marketing manager, Iván Pulido, destaca que “el Día Nacional de la Merienda es una oportunidad para recuperar el valor de este momento tan especial. Como marca, queremos seguir siendo parte de esa tradición, que une generaciones, y continuar posicionando a Rodilla como uno de los lugares preferidos de los españoles para merendar”.

Tres meriendas sanas para disfrutar en casa

Para quienes prefieren celebrar en casa, aquí van tres ideas sencillas y equilibradas:

Yogur natural con frutas y semillas: combina lácteos, fibra y grasas saludables.

combina lácteos, fibra y grasas saludables. Batido de frutas y verduras: con espinacas u hojas verdes, es ligero y nutritivo.

con espinacas u hojas verdes, es ligero y nutritivo. Pan integral con tomate y mozzarella: tostado con un toque de aceite y albahaca, una opción sabrosa y fácil.

Dónde disfrutar de un dulce con encanto

Y si la idea es salir, nada como compartir un cafelito y un dulce con familia o amigos. Son muchas las cafeterías y las pastelerías Campo de Gibraltar, perfectas para rendir homenaje a la merienda. Desde Okay a Bernal, las opciones son diversas en esta comarca.