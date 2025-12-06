El mercado Central de Tarifa celebra su 190 aniversario con un fin de semana dedicado al atún rojo

Casi dos siglos después de su inauguración en 1835, el mercado central de Tarifa se dispone a celebrar este fin de semana su 190 aniversario.

Casi dos siglos después de su inauguración en 1835, el mercado central de Tarifa se dispone a celebrar este fin de semana su 190 aniversario convertido en mucho más que un simple espacio comercial: es punto de encuentro, guardián de tradiciones y motor gastronómico de un municipio que mira al Estrecho con orgullo culinario.

El Ayuntamiento ha preparado una programación especial que arrancará el sábado 6 de diciembre a las 20:00 con la apertura oficial del aniversario y la entrega de los Premios "190 años contigo", un reconocimiento a los comerciantes, familias y profesionales que han mantenido vivo este espacio emblemático generación tras generación. Dos horas más tarde, a las 22:00, el mercado se llenará de compás con una zambomba navideña que promete despertar el espíritu festivo en pleno diciembre.

El recinto lucirá engalanado para la ocasión y estrenará su belén monumental, que permanecerá abierto al público durante todo el fin de semana como uno de los grandes atractivos de la celebración.

La gastronomía, como no podía ser de otra manera en Tarifa, ocupará el centro del escenario. Durante ambas jornadas se ofrecerán las catas de los 7 Bocados Capitales, elaboraciones de siete restaurantes de referencia del municipio que tienen al atún rojo y a los productos locales como protagonistas absolutos. Las degustaciones requieren compra previa —con precio reducido para residentes— y pueden reservarse en el teléfono 652 35 22 24.

El domingo 7 de diciembre, desde las 13:00, cocineros locales elaborarán en directo recetas populares del atún rojo inspiradas en la tradición culinaria tarifeña. También habrá una cata de cuatro recetas, aunque las plazas son limitadas.

La celebración incorpora además un componente solidario de especial relevancia: la asociación Afita ofrecerá sus conocidos chicharrones de atún, destinando la recaudación íntegra a su labor social en el municipio. Un gesto que añade calidez humana y sentido comunitario a un aniversario que celebra casi dos siglos de vida compartida.

El evento ha sido posible gracias al respaldo de numerosas empresas tarifeñas vinculadas al atún y al sector hostelero, como Atún Rojo Rojo, TarifaTuna, JC Mackintosh, Balneario Beach Club, La Tarifeña, Cruzcampo, Águila, Vinos Arnáiz, Decoflor, Frutería Segura, Tarifa Beer y Casa Babel, entre otras.

La cita servirá también para impulsar el proyecto TDG —Tarifa Destino Gastronómico—, que contará con un espacio propio durante el fin de semana para dar a conocer su estrategia: posicionar a Tarifa como un referente gastronómico y cultural de primer nivel, un objetivo que el mercado central lleva cumpliendo, a su manera, desde hace 190 años.