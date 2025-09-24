Los mejores restaurantes chinos de Algeciras: tradición, sabor y vistas a la bahía

La gastronomía china tiene un espacio propio en Algeciras, donde varios restaurantes han logrado conquistar a locales y visitantes. Según las valoraciones en Google, tres de ellos destacan con más de 4 estrellas, avalados por décadas de servicio, recetas tradicionales y una clientela fiel que los convierte en referencia de la cocina asiática en el Campo de Gibraltar.

Restaurante Flor (4,4 estrellas), situado en el edificio Aurora II en la carretera a Málaga, acumula elogios tanto por la calidad de su menú como por el trato cercano de su personal.

“Encantado con su comida primera vez que visitamos. Los platos del menú del día tienen buena proporción, muy buen sabor y presentación. El local muy limpio y el personal muy amable. Sin duda es una excelente opción, repetiré la próxima vez que venga a Algeciras”, asegura un cliente satisfecho. Otro lo define como “simplemente fantástico”, destacando que “la cantidad, la calidad y el sabor hacen de este restaurante top de comida china”. Con más de 20 años de trayectoria, el local mantiene una clientela fiel, aunque algunos señalan como inconveniente la dificultad de aparcamiento.

Restaurante Chino Pekín (4,3 estrellas), en la calle Agentes Comerciales, es conocido popularmente como “el de Rosa”, por su propietaria, que lleva toda una vida al frente. Aunque tras la pandemia solo funciona para recoger pedidos, muchos lo consideran un clásico imprescindible.

“Cocina china de confianza desde hace 30 años. Precios y calidad buenos”, apunta un habitual. Para otros, sigue siendo “el mejor restaurante de comida china en Algeciras sin duda”, recomendando especialmente su pato.

Por último, el Ze Yun Restaurante Chino (4,5 estrellas), en la avenida Hospital, se lleva la puntuación más alta gracias a su privilegiada ubicación con vistas a la bahía y al Peñón de Gibraltar. Sus clientes destacan tanto la decoración como el ambiente acogedor y el trato cercano.

“El mejor restaurante chino de Algeciras. Ubicado en un sitio inmejorable, con unas preciosas vistas a la bahía”, señala un comensal. Otro lo describe como “un acierto por ambiente, ubicación y servicio”, recomendando reservar junto a las cristaleras. La fidelidad de su clientela es notable: “Voy a este restaurante desde que tenía 20 años, me marché a otro lugar a vivir... ahora tengo 50 y he vuelto a ir y es como si se hubiese parado el tiempo”.

Con décadas de experiencia y una oferta que combina tradición y calidad, estos tres locales se han ganado un lugar en la memoria gastronómica de Algeciras, ofreciendo mucho más que comida: experiencias que hacen que los clientes siempre quieran repetir.