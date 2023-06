Tres de los mejores campos de golf de Europa se encuentran en San Roque

Campo Links

El primer campo con el contó el resort fue diseñado por Peter Ellis y Clive Clark e inaugurado en 1992. Cuenta con suaves pendientes que se dirigen hacia el mar, estando gran parte de sus hoyos en un recorrido que bordea la playa, aunque comienza y termina en la Casa Club.

El juego en estas instalaciones lo marca los vientos dominantes del lugar, aunque lo más destacado son sus vistas del Estrecho, Gibraltar y África.

Campo Heathland

Al primer campo, se unió otro diseñado por el ex jugador de la Ryder Cup y autor de numerosos trazados de renombre internacional, Dave Thomas. Cuenta con dos zonas de distintos paisajes, una de mesetas donde el campo se asemeja a uno tipo “heathland“, con amplias calles y otra de valle donde los hoyos serpentean a su paso e incorporan varios obstáculos de agua.

The San Roque Club

The San Roque Club cuenta con dos campos muy exigentes: Old Course y New Course, ambos con 18 hoyos.

El primero de ellos fue diseñado por Dave Thomas y rediseñado por Severiano Ballesteros, mientras que el segundo también tuvo la participación de este último diseñador junto a Perry Dye.

El club ha sido sede de la PGA Qualifying School y las ediciones de 2005 y 2006 del Open de España, convirtiéndose así en uno de los campos de competición más significativos a nivel europeo.